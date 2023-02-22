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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Семья из Нижнего Тагила искала место для «зимней рыбалки» с 32 кг наркотиков

22 февраля 2023, 15:10
Фото: Пресс-служба МВД по республике Башкортостан

Семья из Нижнего Тагила попалась с 32 кг наркотиков в Башкортостане

Банда из Нижнего Тагила была задержана на трассе в Иглинском районе Башкирии. При них была обнаружена большая партия наркотиков. Их они перевозили в дополнительном багажнике на крыше автомобиля.

Там были найдены 24 килограмма запрещенных веществ — марихуана, мефедрон, гашиш и кокаин. В ходе разбирательства обнаружены еще три тайника. В них изъято более 8 килограммов наркотиков. Их мужчины успели разместить в Иглинском и Чекмагушевском районах Башкортостана.

Задержанные являются жителями Нижнего Тагила — 46-летний отец, его 26-летний сын и 43-летний друг семьи. По данным МВД Башкортостана, группа ездила по стране и якобы искала место для зимней рыбалки. При них были удочки, снасти и даже свежая рыба. Однако оказалось, что таким образом они транспортировали наркотики по регионам.

Следователями в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Фигуранты уже находятся под стражей. На данный момент устанавливается причастность задержанных к подобным преступлениям.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Наркотики#Задержание#Полиция#Семья#Криминал#Новости УрФО#Ирина Кирилова
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