Семья из Нижнего Тагила искала место для «зимней рыбалки» с 32 кг наркотиков

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Там были найдены 24 килограмма запрещенных веществ — марихуана, мефедрон, гашиш и кокаин. В ходе разбирательства обнаружены еще три тайника. В них изъято более 8 килограммов наркотиков. Их мужчины успели разместить в Иглинском и Чекмагушевском районах Башкортостана.
Задержанные являются жителями Нижнего Тагила — 46-летний отец, его 26-летний сын и 43-летний друг семьи. По данным МВД Башкортостана, группа ездила по стране и якобы искала место для зимней рыбалки. При них были удочки, снасти и даже свежая рыба. Однако оказалось, что таким образом они транспортировали наркотики по регионам.
Следователями в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Фигуранты уже находятся под стражей. На данный момент устанавливается причастность задержанных к подобным преступлениям.