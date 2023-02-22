Семья из Нижнего Тагила искала место для «зимней рыбалки» с 32 кг наркотиков

Задержанные являются жителями Нижнего Тагила — 46-летний отец, его 26-летний сын и 43-летний друг семьи. По данным МВД Башкортостана, группа ездила по стране и якобы искала место для зимней рыбалки. При них были удочки, снасти и даже свежая рыба. Однако оказалось, что таким образом они транспортировали наркотики по регионам.