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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

«Скорбный список пополнился»: военный водитель из Сухого Лога погиб на спецоперации

22 февраля 2023, 06:18
Фото: администрация Сухого Лога

Военный водитель из Сухого Лога погиб на спецоперации

44-летний Евгений Сащиков из Сухого Лога погиб в ходе спецоперации. Об этом рассказали в администрации города.
Скорбный список погибших в СВО сухоложцев пополнился еще одним именем. 7 февраля погиб водитель Евгений Сащиков, — говорится в сообщении администрации Сухого Лога.

Мужчина скончался в результате удара ракеты по боевой машине. Евгений Сащиков учился в школе №7. Затем он выбрал профессию электрика. Работал мужчина дальнобойщиком. В зону СВО отправился в след за сыном.

Служил Сащиков в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Прощание с ним состоится 23 февраля с 10:00 до 11:00 в ДК «Кристалл».

Напомним, 23 февраля 2023 года состоится прощание с еще одним военным — 24-летним Александром Кановым. Мужчина проживал в Ревде. На СВО он ушел в конце сентября 2022 года. Похоронен молодой человек будет на Аллее Славы.

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