«Скорбный список пополнился»: военный водитель из Сухого Лога погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Скорбный список погибших в СВО сухоложцев пополнился еще одним именем. 7 февраля погиб водитель Евгений Сащиков, — говорится в сообщении администрации Сухого Лога.
Мужчина скончался в результате удара ракеты по боевой машине. Евгений Сащиков учился в школе №7. Затем он выбрал профессию электрика. Работал мужчина дальнобойщиком. В зону СВО отправился в след за сыном.
Служил Сащиков в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Прощание с ним состоится 23 февраля с 10:00 до 11:00 в ДК «Кристалл».
Напомним, 23 февраля 2023 года состоится прощание с еще одним военным — 24-летним Александром Кановым. Мужчина проживал в Ревде. На СВО он ушел в конце сентября 2022 года. Похоронен молодой человек будет на Аллее Славы.