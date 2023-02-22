Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил

За год на головы тагильчан заводами выбрасывается в среднем 130 тысяч тонн загрязняющих веществ. Больше всех — ЕВРАЗ НТМК — около 65 тысяч тонн в год. Несмотря на реализацию программы «Чистый воздух», качество воздуха в Нижнем Тагиле пока не улучшается и уровень загрязнения атмосферы колеблется от «высокого» до «очень высокого».