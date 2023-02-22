TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил

22 февраля 2023, 06:29
Фото: TagilCity.ru
Дымка из выбросов вновь накрыла Нижний Тагил. Из-за отсутствия ветра выбросы от промышленных предприятий над городом не рассеиваются.

Больше всего выбросами накрыло юго-восточную часть города. Неприятный химический запах чувствуется на Вагонке, Сухоложском поселке и центре города. В небе видны грязно-серые полосы. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ специалисты УГМС пока не объявляли.

Выбросы в Нижнем Тагиле 22 февраляВыбросы в Нижнем Тагиле 22 февраля
Выбросы в Нижнем Тагиле 22 февраля
Фото: TagilCity.ru

Во время замеров воздуха в Алтайском микрорайоне с помощью газоанализатора показания семи веществ-загрязнителей остались нулевыми. Редакция TagilCity.ru продолжит следить за экологической ситуацией в течении дня и при необходимости еще проведет замеры.

Пожаловаться на грязный воздух и ухудшения самочувствия от выбросов можно сразу в несколько ведомств, которые после обязаны провести проверки и взять пробы воздуха.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
Узнать подробнее

За год на головы тагильчан заводами выбрасывается в среднем 130 тысяч тонн загрязняющих веществ. Больше всех — ЕВРАЗ НТМК — около 65 тысяч тонн в год. Несмотря на реализацию программы «Чистый воздух», качество воздуха в Нижнем Тагиле пока не улучшается и уровень загрязнения атмосферы колеблется от «высокого» до «очень высокого».

Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» в Тагиле за четыре года
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Воздух#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Владимир Путин призвал отечественный бизнес вкладываться в развитие России
Вчера, 13:58
Умер экс-директор «Тагилдорстроя» Владимир Тюменцев
Сегодня, 06:42
Путин: «Чистый воздух с повестки не снимается»
Вчера, 11:24
Оркестр, игры и народные гуляния: как Нижний Тагил отпразднует Масленицу
Сегодня, 06:06
Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам
Вчера, 08:05