Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Больше всего выбросами накрыло юго-восточную часть города. Неприятный химический запах чувствуется на Вагонке, Сухоложском поселке и центре города. В небе видны грязно-серые полосы. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ специалисты УГМС пока не объявляли.
Во время замеров воздуха в Алтайском микрорайоне с помощью газоанализатора показания семи веществ-загрязнителей остались нулевыми. Редакция TagilCity.ru продолжит следить за экологической ситуацией в течении дня и при необходимости еще проведет замеры.
Пожаловаться на грязный воздух и ухудшения самочувствия от выбросов можно сразу в несколько ведомств, которые после обязаны провести проверки и взять пробы воздуха.
За год на головы тагильчан заводами выбрасывается в среднем 130 тысяч тонн загрязняющих веществ. Больше всех — ЕВРАЗ НТМК — около 65 тысяч тонн в год. Несмотря на реализацию программы «Чистый воздух», качество воздуха в Нижнем Тагиле пока не улучшается и уровень загрязнения атмосферы колеблется от «высокого» до «очень высокого».