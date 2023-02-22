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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ стал лидером по смертям на производстве

22 февраля 2023, 15:13
Фото: TagilCity.ru
Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ стал лидером по смертям на производстве в 2022 году. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 февраля.

Смог вновь накрыл Нижний Тагил. Из-за отсутствия ветра выбросы от промышленных предприятий над городом не рассеиваются. Больше всего смог заметно в юго-восточной части города.

Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил
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ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Нижнем Тагиле за 2022 год. По данным Роструда, два смертельных случая произошли на крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила в 2022 году. Обе смерти случились на ЕВРАЗ НТМК.

ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
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В Нижнем Тагиле увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов в течение 2022 года. Также возросло количество людей, получивших травмы в авариях. С января по декабрь 2022 года произошло 12 аварий по вине водителей автобусов.

На 20% возросло число ДТП по вине водителей автобусов в Нижнем Тагиле в 2022 году
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Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский рассказал, что детям, эвакуированным из зоны спецоперации, показывают цирковые представления. Также цирк участвует в акциях по поддержке участников СВО и их родных.

Цирк Нижнего Тагила рассказал о поддержке беженцев с территории СВО
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В период праздничных февральских выходных в Нижнем Тагиле похолодает до -20 градусов ночью и -13 днем. Также синоптиками прогнозируются снегопады и слабый ветер.

Снегопад и -20 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в праздничные выходные
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ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
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