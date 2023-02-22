Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Смог вновь накрыл Нижний Тагил. Из-за отсутствия ветра выбросы от промышленных предприятий над городом не рассеиваются. Больше всего смог заметно в юго-восточной части города.
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Нижнем Тагиле за 2022 год. По данным Роструда, два смертельных случая произошли на крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила в 2022 году. Обе смерти случились на ЕВРАЗ НТМК.
В Нижнем Тагиле увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов в течение 2022 года. Также возросло количество людей, получивших травмы в авариях. С января по декабрь 2022 года произошло 12 аварий по вине водителей автобусов.
Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский рассказал, что детям, эвакуированным из зоны спецоперации, показывают цирковые представления. Также цирк участвует в акциях по поддержке участников СВО и их родных.
В период праздничных февральских выходных в Нижнем Тагиле похолодает до -20 градусов ночью и -13 днем. Также синоптиками прогнозируются снегопады и слабый ветер.