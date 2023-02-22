ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Нижнем Тагиле за 2022 год. По данным Роструда, два смертельных случая произошли на крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила в 2022 году. Обе смерти случились на ЕВРАЗ НТМК.