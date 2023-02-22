Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В День защитника Отечества, 23 февраля, днем прогнозируется до -13 градусов, а ночью до – 20 градусов. Ожидается снежная погода. Ветер достигнет 7 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.
Во второй выходной день, 24 февраля, в городе днем прогнозируется – 13 градусов, а ночью – 15. Также ожидается снег и ветер до 13 метров в секунду. Геомагнитных бурь не ожидается.
В субботу днем прогнозируется до -5 градусов, а в воскресенье – до -2 градусов.