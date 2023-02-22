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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Снегопад и -20 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в праздничные выходные

22 февраля 2023, 09:54
Фото: 1MI
На февральских праздниках в Нижнем Тагиле ожидается снегопад и холода до -20 градусов.

В День защитника Отечества, 23 февраля, днем прогнозируется до -13 градусов, а ночью до – 20 градусов. Ожидается снежная погода. Ветер достигнет 7 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.

Во второй выходной день, 24 февраля, в городе днем прогнозируется – 13 градусов, а ночью – 15. Также ожидается снег и ветер до 13 метров в секунду. Геомагнитных бурь не ожидается.

В субботу днем прогнозируется до -5 градусов, а в воскресенье – до -2 градусов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Снегопад#Ветер#Погода#Снег#Холод#Природа#Эксклюзив
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