Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Режим работы на 23-26 февраля разместило управление социальных программ и семейной политики.
Дежурный врач в горбольнице №1 и поликлинике №1 будет работать с 8.00 до 20.00. Вызвать доктора на дом можно будет с 8.00 до 16.00. Прививочные кабинеты будут открыты с 8.00 до 17.00.
Демидовская больница продолжит работать с 8.00 до 15.00. Дежурный врач в горбольнице №4 будет работать с 8.00 до 15.00.
Дежурный врач в горполиклинике №3 продолжит работу с 8.00 до 15.00, а в поликлинике №4 – с 8.00 до 20.00.
Дежурные врачи поликлиник детской городской больницы будут принимать пациентов с 8.00 до 10.00. Прививочные кабинеты не буду работать.