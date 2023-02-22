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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Стал известен график работы медорганизаций Нижнего Тагила в праздничные выходные

22 февраля 2023, 14:56
Фото: 1MI
Опубликовано расписание, по которому будут работать медицинский организации Нижнего Тагила в период февральских праздников.

Режим работы на 23-26 февраля разместило управление социальных программ и семейной политики.

Дежурный врач в горбольнице №1 и поликлинике №1 будет работать с 8.00 до 20.00. Вызвать доктора на дом можно будет с 8.00 до 16.00. Прививочные кабинеты будут открыты с 8.00 до 17.00.

Демидовская больница продолжит работать с 8.00 до 15.00. Дежурный врач в горбольнице №4 будет работать с 8.00 до 15.00.

Дежурный врач в горполиклинике №3 продолжит работу с 8.00 до 15.00, а в поликлинике №4 – с 8.00 до 20.00.

Дежурные врачи поликлиник детской городской больницы будут принимать пациентов с 8.00 до 10.00. Прививочные кабинеты не буду работать.

Снегопад и -20 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в праздничные выходные
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#Нижний Тагил#Праздники#Поликлиники#Работа#Больницы#Врачи#Здоровье#Елена Озерова
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