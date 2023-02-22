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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Свердловские депутаты не стали слушать доклад детского омбудсмена

22 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Доклад детского омбудсмена Игоря Морокова не захотели слушать депутаты Заксобрания Свердловской области. У профильных комитетов возникло к нему слишком много вопросов.

Мороков должен был выступить 22 февраля, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Перед выступлением документ изучили представители двух комитетов — по законодательству и по соцполитике. У обоих возник ряд претензий к нему. Морокову отправили свои правки. Теперь ему нужно будет корректировать свое выступление.

Отмечается, что у парламентариев не впервые возникают претензии к омбудсмену. Год назад его раскритиковали за ошибки в докладе о работе за год.

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#Елена Озерова#Доклад#Депутаты#Отчет#Выступление#Правки#Политика#Новости УрФО
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