Свердловские депутаты не стали слушать доклад детского омбудсмена

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Мороков должен был выступить 22 февраля, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Перед выступлением документ изучили представители двух комитетов — по законодательству и по соцполитике. У обоих возник ряд претензий к нему. Морокову отправили свои правки. Теперь ему нужно будет корректировать свое выступление.
Отмечается, что у парламентариев не впервые возникают претензии к омбудсмену. Год назад его раскритиковали за ошибки в докладе о работе за год.