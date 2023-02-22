Толпа людей собралась у «Екатеринбург Арены»

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Некоторые граждане держали в руках плакаты с названиями своих учебных заведений, а также флаги. Всего собралось сотни человек, пишет Е1.
Отмечается, что среди собравшихся были и люди, которые держали в руках планшеты со списками пришедших.
Собрали тут, будем дышать всякими ковидами, толкучку устроили, — возмутилась екатеринбуженка из очереди.
На арене должен состояться концерт, в честь Дня защитника отечества. На сцене виден баннер «Слава защитникам Отечества». Имена выступающих артистов пока неизвестны.
На входе сотрудники полиции досматривают всех, кто пришел. Людям приходится расстегивать пуховики.