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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Толпа людей собралась у «Екатеринбург Арены»

22 февраля 2023, 15:39
Фото: Е1

В «Екатеринбург Арене» состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества

У «Екатеринбург Арены» 22 февраля собралось множество людей. Они стояли у входа со стороны улицы Татищева.

Некоторые граждане держали в руках плакаты с названиями своих учебных заведений, а также флаги. Всего собралось сотни человек, пишет Е1.

Отмечается, что среди собравшихся были и люди, которые держали в руках планшеты со списками пришедших.

Собрали тут, будем дышать всякими ковидами, толкучку устроили, — возмутилась екатеринбуженка из очереди.

На арене должен состояться концерт, в честь Дня защитника отечества. На сцене виден баннер «Слава защитникам Отечества». Имена выступающих артистов пока неизвестны.

На входе сотрудники полиции досматривают всех, кто пришел. Людям приходится расстегивать пуховики.

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#Екатеринбург#Концерт#Защитник#Сцена#Толпа#Свободное время#Новости УрФО#Елена Озерова
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