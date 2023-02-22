Ученики в Екатеринбурге толпятся у входа в школу из-за новых правил

Мама одного из учеников, что место для этого не оборудовано. Пространства мало, как и скамеек. Из-за этого получается толпа. В школе учатся 2 тысячи детей в две смены. Женщина рассказала, что они ставят портфели на грязный пол, тут же снимают грязную обувь и встают на грязь в носках. Часть детей 21 февраля переодевалась в тамбуре, так как перед турникетом было много народа.