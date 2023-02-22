Ученики в Екатеринбурге толпятся у входа в школу из-за новых правил

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Нововведение начало действовать с 20 февраля. По словам родителей, теперь дети должны сначала переодеть обувь, а потом с куртками и обувью идти к раздевалкам. Родители заявляют, что в таких условиях детям неудобно.
Мама одного из учеников, что место для этого не оборудовано. Пространства мало, как и скамеек. Из-за этого получается толпа. В школе учатся 2 тысячи детей в две смены. Женщина рассказала, что они ставят портфели на грязный пол, тут же снимают грязную обувь и встают на грязь в носках. Часть детей 21 февраля переодевалась в тамбуре, так как перед турникетом было много народа.
Еще одно нововведение коснулось правил входа в школу. Теперь, если ребенок опоздал, он должен найти классного руководителя. Только он может открыть раздевалку. Прийти пораньше тоже не получится, так как открываются раздевалки в 07:30.
По словам родителей раньше дети переодевались в холле за турникетами, а родители ожидали в тамбуре.
Утро здесь теперь походит на утро в метро Москвы, детей несет потоком. Кто-то упал, кому-то отдавили руку, слава богу, пока еще никого не затоптали, но всё к тому и идет. Грязные и куртки, и шапки, и штаны, вообще всё! Но это же не проблема директора, на вещи детей и траты на стирку ему наплевать. Зато теперь можно экономить на уборщице, — заявляет родительница.
Родители обратились с жалобой к директору учебного заведения, на что получили ответ, что новые правила введены по просьбам учителей и родителей для поддержания чистоты и безопасности в школе. При этом, как утверждает руководитель школы, места достаточно, если приходить заранее. А родителей попросили не ждать детей в том же помещении, где они переодеваются, пишет Е1.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что входные группы достаточно оборудованы, чтобы дети могли спокойно переодеть обувь, пройти и оставить вещи в чистом помещении.
Там же добавили, что заходить в грязной обуви в помещение негигиенично. А за порядком в гардеробных следят гардеробщики. Они проводят влажную уборку.