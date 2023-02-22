Умер экс-директор «Тагилдорстроя» Владимир Тюменцев

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Published Сегодня, 06:42
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Прощание с ним состоится 23 февраля 2023 года. Оно состоится в Храме Успения Верхней Пышмы. Похоронен он будет на Верхне-Пышминском кладбище, сообщает ЕАН со ссылкой на собственные источники.
Владимир Тюменцев до назначения его на пост главы Свердловскавтодора возглавлял МУП «Тагилдорстрой» в Нижнем Тагиле.
АО «Свердловскавтодор», согласно договорам, содержит 100% проходящих по территории региона федеральных дорог и более 70% территориальных автодорог общего пользования.