В Березовском водитель напал на сотрудника ГАИ после аварии

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Установлено, что мужчина ехал на машине Volkswagen и совершил ДТП. Водитель ехал по встречке со стороны Березовского в сторону Екатеринбурга и столкнулся с Hyundai и Mazda-3.
Далее, как сообщают в ГИБДД, водитель первого автомобиля, ехавший по встречке, начал вести себя неадекватно – размахивал руками и наносил удары инспекторам. В результате его сковали наручниками.
Его отправили на проверку состояния алкогольного опьянения. Выяснилось, что он не употреблял алкоголь. Результаты наркотической экспертизы станут известны позже.
Составлен протокол по ч.1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Мужчину могут оштрафовать на 4 тысячи рублей.
Сейчас нарушитель находится в изоляторе, а его машина на спецстоянке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.