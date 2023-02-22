В Екатеринбурге продлен арест матери за убийство троих детей

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В СИЗО Анастасии предстоит пробыть до 26 мая. Ранее сообщалось, что расправиться со всеми своими детьми женщина решила из-за «бесов, вселившихся в них». Именно такую версию женщина выдвигала сама в свою защиту.
После произошедшего семья Анастасии отказалась от нее. А ее отец выдвигал версию о том, что в деле может быть замешан ее муж – мужчина настаивал, что это он оказал на дочь такое влияние.
Также ранее в СИЗО екатеринбурженку посетила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она рассказала, что женщина ведет себя спокойно и не предъявляет никаких претензий ни к кому из работников изолятора.