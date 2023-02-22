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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Екатеринбурге продлен арест матери за убийство троих детей

22 февраля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Суд продлил срок содержания под стражей жительнице Екатеринбурга Анастасии Петровой, которая убила троих своих детей перед Новым годом.

В СИЗО Анастасии предстоит пробыть до 26 мая. Ранее сообщалось, что расправиться со всеми своими детьми женщина решила из-за «бесов, вселившихся в них». Именно такую версию женщина выдвигала сама в свою защиту.

После произошедшего семья Анастасии отказалась от нее. А ее отец выдвигал версию о том, что в деле может быть замешан ее муж – мужчина настаивал, что это он оказал на дочь такое влияние.

Также ранее в СИЗО екатеринбурженку посетила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она рассказала, что женщина ведет себя спокойно и не предъявляет никаких претензий ни к кому из работников изолятора.

«Ведет себя спокойно»:свердловский омбудсмен поговорила с убившей троих детей матерью
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#Екатеринбург#Дети#Сизо#Мать#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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