В Кургане пожарные спасли из огня кошку, собаку и морскую свинку

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Одному из животных потребовалась кислородная маска, пишет «Урал Мэш». Уточняется, что горел одноэтажный дом. Он вспыхнул в тот момент, когда внутри не было людей.
Спасатели искали попавших в беду питомцев по их крикам. Комнаты были сильно задымлены, но пожарные сумели найти всех животных. Согласно кадрам с видеоролика, кислородная маска потребовалась коту.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Екатеринбурге рисковала своей жизнью ради того, чтобы спасти кошку. Животное выскочило из квартиры на узкий козырек третьего этажа и не могло вернуться обратно. Женщина перегнулась через перила квартиры и пыталась достать кошку. В результате были вызваны спасатели, которые разрешили ситуацию.