В Кургане пожарные спасли из огня кошку, собаку и морскую свинку

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Екатеринбурге рисковала своей жизнью ради того, чтобы спасти кошку. Животное выскочило из квартиры на узкий козырек третьего этажа и не могло вернуться обратно. Женщина перегнулась через перила квартиры и пыталась достать кошку. В результате были вызваны спасатели, которые разрешили ситуацию.