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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Кургане пожарные спасли из огня кошку, собаку и морскую свинку

22 февраля 2023, 08:33
Фото: 1MI
В Кургане спасателям удалось вынести из горящего здания животных. Спесенными оказалась морская свинка, кошка и собака.

Одному из животных потребовалась кислородная маска, пишет «Урал Мэш». Уточняется, что горел одноэтажный дом. Он вспыхнул в тот момент, когда внутри не было людей.

Спасатели искали попавших в беду питомцев по их крикам. Комнаты были сильно задымлены, но пожарные сумели найти всех животных. Согласно кадрам с видеоролика, кислородная маска потребовалась коту.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Екатеринбурге рисковала своей жизнью ради того, чтобы спасти кошку. Животное выскочило из квартиры на узкий козырек третьего этажа и не могло вернуться обратно. Женщина перегнулась через перила квартиры и пыталась достать кошку. В результате были вызваны спасатели, которые разрешили ситуацию.

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#Елена Озерова#Пожар#Животные#Спасатели#Пожарные#Происшествия
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