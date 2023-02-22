В РЭО рассказали о новом способе переработки пищевых отходов в комбикорма

“Органика и продукты с истекающим сроком годности, которые образуются в ретейле и на предприятиях общественного питания, могут быть возвращены в хозяйственный оборот и стать кормом для животных. Сегодня использование пищевых отходов для изготовления вторичного сырья составляет не более 10%”, - отметил Буцаев.