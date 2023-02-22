В Свердловской области на радиостанциях прозвучала воздушная тревога

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сигналы прозвучали из ряда коммерческих радиостанций. Сообщалось, что якобы объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара, сообщает МЧС.
Из радио прозвучало: «Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Внимание! Угроза ракетного удара!».
Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, - добавили спасатели.
Сигнал звучал утром на «Авторадио», «Юмор FM», «Relax FM» и других станций. Отмечается, что был взломан спутник Eutelsat W4, с которого поступает радиосигнал в регионы.