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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Свердловской области на радиостанциях прозвучала воздушная тревога

22 февраля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Воздушная тревога прозвучала из радио в ряде регионов России, в том числе в Свердловской области. Это была хакерская атака.

Сигналы прозвучали из ряда коммерческих радиостанций. Сообщалось, что якобы объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара, сообщает МЧС.

Из радио прозвучало: «Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Внимание! Угроза ракетного удара!».

Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, - добавили спасатели.

Сигнал звучал утром на «Авторадио», «Юмор FM», «Relax FM» и других станций. Отмечается, что был взломан спутник Eutelsat W4, с которого поступает радиосигнал в регионы.

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#Елена Озерова#Тревога#Радио#Воздушная тревога#Взлом#Хакеры#Происшествия#Новости УрФО
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