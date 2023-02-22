Вдвое вырос травматизм в ДТП с мототранспортом в Нижнем Тагиле в 2022 году

В конце июля 17-летний подросток без разрешения родителей взял ключи от снегоболотохода и поехал кататься вместе со своим 18-летним другом. Около поселка Горбуново квадроцикл опрокинулся и оба юноши были госпитализированы в больницу с различными травмами, где несовершеннолетний водитель скончался.