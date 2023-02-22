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Posted 22 февраля 2023, 10:17

Published 22 февраля 2023, 10:17

Modified 22 февраля 2023, 10:18

Updated 22 февраля 2023, 10:18

Вдвое вырос травматизм в ДТП с мототранспортом в Нижнем Тагиле в 2022 году

Вдвое вырос травматизм в ДТП с мототранспортом в Нижнем Тагиле в 2022 году

22 февраля 2023, 10:17
Фото: 1MI.
9 человек получили травмы в дорожных авариях с мототранспортом в 2022 году в Нижнем Тагиле.

За 12 месяцев 2021 года в таких ДТП пострадали 6 участников дорожного движения, прирост составил 50%.

Всего по вине водителей мототранспорта в 2022 году было зарегистрировано девять ДТП, а годом ранее — семь (+28,6%). Один человек погиб.

Подросток в Нижнем Тагиле насмерть разбился на квадроцикле
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В конце июля 17-летний подросток без разрешения родителей взял ключи от снегоболотохода и поехал кататься вместе со своим 18-летним другом. Около поселка Горбуново квадроцикл опрокинулся и оба юноши были госпитализированы в больницу с различными травмами, где несовершеннолетний водитель скончался.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Статистика#Квадроцикл#Мотоцикл
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