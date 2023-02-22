Вдвое вырос травматизм в ДТП с мототранспортом в Нижнем Тагиле в 2022 году

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
За 12 месяцев 2021 года в таких ДТП пострадали 6 участников дорожного движения, прирост составил 50%.
Всего по вине водителей мототранспорта в 2022 году было зарегистрировано девять ДТП, а годом ранее — семь (+28,6%). Один человек погиб.
В конце июля 17-летний подросток без разрешения родителей взял ключи от снегоболотохода и поехал кататься вместе со своим 18-летним другом. Около поселка Горбуново квадроцикл опрокинулся и оба юноши были госпитализированы в больницу с различными травмами, где несовершеннолетний водитель скончался.