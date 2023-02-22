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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

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Updated Сегодня, 14:48

Владимир Путин выступил на концерте в честь Дня защитника Отечества в «Лужниках»

22 февраля 2023, 14:47
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества, посвященный участникам спецоперации. Он произнес речь.

В мероприятии приняли участие активисты молодежных и патриотических организаций.

Президент уже не в первый раз посещает крупный митинг-концерт в честь знаковых событий. В 2022 году он выступил на Красной площади перед собравшимися в честь вхождения в состав России новых регионов.

В «Лужниках» традиционно проходит празднование воссоединения Крыма с Россией — 18 марта. Там Владимир Путин тоже традиционно выступает с речью.

Напомним, накануне 21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с посланием к Совету Федерации. О чем он говорил читайте в прямой трансляции TagilCity.ru.

Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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#Ирина Кирилова#Владимир Путин#Политика#Выступление#Речь#Концерт
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