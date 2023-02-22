Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В мероприятии приняли участие активисты молодежных и патриотических организаций.
Президент уже не в первый раз посещает крупный митинг-концерт в честь знаковых событий. В 2022 году он выступил на Красной площади перед собравшимися в честь вхождения в состав России новых регионов.
В «Лужниках» традиционно проходит празднование воссоединения Крыма с Россией — 18 марта. Там Владимир Путин тоже традиционно выступает с речью.
Напомним, накануне 21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с посланием к Совету Федерации. О чем он говорил читайте в прямой трансляции TagilCity.ru.