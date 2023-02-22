Владислав Пинаев поделился впечатлениями от выступления Владимира Путина

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о своих впечатлениях от оглашения послания Совету Федерации президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, он был на этом мероприятии впервые.

Из первых впечатлений — это было сильно, взвешенно и честно. Получены ответы на вопросы, волнующие многих, что происходит в России и в мире. Очень важна всеобъемлющая поддержка наших военнослужащих в зоне СВО и их семей, которую обозначил Президент, — рассказал Владислав Пинаев. Он отметил, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева данная работа ведется. На данный момент в Нижнем Тагиле работает штаб «Мы вместе», объединяющий сотни волонтеров. Они занимаются помощью семьям участников СВО, а также самим участникам. Кроме того, важным мэр назвал и поддержку оборонно-промышленного комплекса, в частности, запуск программы льготного арендного жилья для сотрудников данной сферы. Отметил для себя и то внимание, которое уделяет глава государства местному самоуправлению, его роли в укреплении страны. На нас всех лежит большая ответственность. Но «это время не только вызовов, но и возможностей», сказал Владимир Путин. Победа будет за нами! — заявил Владислав Пинаев. Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием Узнать подробнее