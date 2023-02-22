Владислав Пинаев поделился впечатлениями от выступления Владимира Путина

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Из первых впечатлений — это было сильно, взвешенно и честно. Получены ответы на вопросы, волнующие многих, что происходит в России и в мире. Очень важна всеобъемлющая поддержка наших военнослужащих в зоне СВО и их семей, которую обозначил Президент, — рассказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева данная работа ведется. На данный момент в Нижнем Тагиле работает штаб «Мы вместе», объединяющий сотни волонтеров. Они занимаются помощью семьям участников СВО, а также самим участникам.
Кроме того, важным мэр назвал и поддержку оборонно-промышленного комплекса, в частности, запуск программы льготного арендного жилья для сотрудников данной сферы.
Отметил для себя и то внимание, которое уделяет глава государства местному самоуправлению, его роли в укреплении страны. На нас всех лежит большая ответственность. Но «это время не только вызовов, но и возможностей», сказал Владимир Путин. Победа будет за нами! — заявил Владислав Пинаев.