Владислав Пинаев встретился с женами участников СВО за «кружкой чая»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Шестеро женщин, мужья которых сейчас находятся в зоне СВО, не только переживают за них, но и стараются, чтобы они ни в чем не нуждались.
Одна из участниц Татьяна рассказала, что на встрече можно обратиться не только для себя, но и для мужей. И город оказывает помощь. Центр помогает и по дому, и по другим вопросам.
По словам директора Дворца молодежи Татьяны Мокрецовой, которая курирует центр, со времени открытия было получено более 600 обращений от семей участников СВО. Помогать, по ее словам, стараются не только волонтеры, но и подразделения администрации города.
В ходе встречи обсуждались разные темы. Важные слова, по словам тагильчанок, они услышали в ходе послания Владимира Путина. Все вопросы, которые поднимались в ходе личного общения, глава города поставил на личный контроль. Также он дал поручения руководителям по направлениям, за которые они ответственны.
Нам нужны такие встречи, нужна постоянная обратная связь от семей участников СВО, чтобы оперативно и эффективно помогать им. Стараюсь всегда общаться с ними в самых разных форматах, и такое вот теплое общение «без галстуков» за кружкой чая, хороший способ поддержать их и определить направления помощи на будущее, — подчеркнул Владислав Пинаев.
Глава города подчеркнул, что проблемы разные. Например, маленькие дети не понимают, что их отец ушел защищать Родину. Поэтому их планируется приглашать на уроки мужества в коллективы, где дети обучаются, орденоносцев с боевым опытом, чтобы они объясняли, чем занимаются бойцы и какой героизм они проявляют.
Следующее мероприятие, которое связано с поддержкой семей участников СВО — это концерт от Нижнетагильской филармонии. Он пройдет 3 марта, сообщает администрация города.