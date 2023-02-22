ЗакСо одобрило новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Так, поправки в Избирательный кодекс поддержали 32 депутата, 7 выступили против такого решения, еще трое воздержались и не стали голосовать. В прежней редакции кодекса принцип формирования гордумы был смешанным 50/50. 18 депутатов избирались по одномандатным округам, еще 18 — по партийным спискам.
По словам первого заместителя председателя ЗакСо Дмитрия Жукова, он не видит проблемы в том, что люди персонально будут выбирать депутатов. Так, в Екатеринбурге будет не менее 25 одномандатных округов, возможно, больше. Округа станут меньше и депутаты смогут качественнее работать с населением.
Напомним, в Нижнем Тагиле также была изменена система выборов депутатов городской думы. Теперь они избираются только по одномандатным округам.