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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

ЗакСо одобрило новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга

22 февраля 2023, 14:59
Фото: 1MI
Принципы формирования городской думы Екатеринбурга изменили депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Теперь 25 человек будут избираться по одномандатным округам, а остальные 10 — по партийным спискам.

Так, поправки в Избирательный кодекс поддержали 32 депутата, 7 выступили против такого решения, еще трое воздержались и не стали голосовать. В прежней редакции кодекса принцип формирования гордумы был смешанным 50/50. 18 депутатов избирались по одномандатным округам, еще 18 — по партийным спискам.

По словам первого заместителя председателя ЗакСо Дмитрия Жукова, он не видит проблемы в том, что люди персонально будут выбирать депутатов. Так, в Екатеринбурге будет не менее 25 одномандатных округов, возможно, больше. Округа станут меньше и депутаты смогут качественнее работать с населением.

Напомним, в Нижнем Тагиле также была изменена система выборов депутатов городской думы. Теперь они избираются только по одномандатным округам.

#Ирина Кирилова#Депутат#Законодательное собрание#Выборы#Гордума#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дмитрий Жуков
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