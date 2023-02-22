ЗакСо одобрило новую схему выборов в гордуму Екатеринбурга

По словам первого заместителя председателя ЗакСо Дмитрия Жукова, он не видит проблемы в том, что люди персонально будут выбирать депутатов. Так, в Екатеринбурге будет не менее 25 одномандатных округов, возможно, больше. Округа станут меньше и депутаты смогут качественнее работать с населением.