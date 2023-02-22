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Закупили бронежилеты и каски: цирк Нижнего Тагила планирует командировку в зону СВО

22 февраля 2023, 08:32
Фото: TagilCity.ru

Артисты цирка Нижнего Тагила планируют поездки в зону СВО

Росгосцирк на 2,2 млн рублей закупает для своих артистов защитную амуницию — бронежилеты и каски. Артисты Нижнетагильского цирка также примут участие в командировке в ЛНР и ДНР, однако ее дата пока не известна.

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский подтвердил информацию о возможном участии местных артистов в выездах в зону СВО. Однако он отметил, что пока рано говорит о деталях.

Конечно, планируется. Но позже, — сообщил изданию TagilCity.ru руководитель цирка в Нижнем Тагиле.

Заказчиком амуниции — бронежилетов, касок и других вещей — выступило федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания». Закупка появилась на официальном сайте 17 февраля. В настоящее время происходит исполнение госконтракта, которое закончится в марте.

Добавим, Росгосцирк — это государственная компания, которая занимается цирковой деятельностью и организует работу стационарных цирков страны и цирков-шапито.

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