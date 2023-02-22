Закупили бронежилеты и каски: цирк Нижнего Тагила планирует командировку в зону СВО

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский подтвердил информацию о возможном участии местных артистов в выездах в зону СВО. Однако он отметил, что пока рано говорит о деталях.
Конечно, планируется. Но позже, — сообщил изданию TagilCity.ru руководитель цирка в Нижнем Тагиле.
Заказчиком амуниции — бронежилетов, касок и других вещей — выступило федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания». Закупка появилась на официальном сайте 17 февраля. В настоящее время происходит исполнение госконтракта, которое закончится в марте.
Добавим, Росгосцирк — это государственная компания, которая занимается цирковой деятельностью и организует работу стационарных цирков страны и цирков-шапито.