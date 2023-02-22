Закупили бронежилеты и каски: цирк Нижнего Тагила планирует командировку в зону СВО

Артисты цирка Нижнего Тагила планируют поездки в зону СВО

Росгосцирк на 2,2 млн рублей закупает для своих артистов защитную амуницию — бронежилеты и каски. Артисты Нижнетагильского цирка также примут участие в командировке в ЛНР и ДНР, однако ее дата пока не известна.