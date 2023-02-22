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Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Замерзающего на трассе Екатеринбург–Нижний Тагил водителя спасли очевидцы

22 февраля 2023, 03:25
Фото: 1MI
Проезжавшие мимо автомобилисты спасли водителя минивэна, который замерзал на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил после ДТП.

Свердловчанка Юлия ехала в Екатеринбург и увидела машину, которая вылетела в кювет и перевернулась. Девушка подметила, что водитель смог самостоятельно покинуть транспортное средство. При внешнем осмотре оказалось, что у автовладельца травма ноги. Жительница Свердловской области пригласила пострадавшего в свое авто для того, чтобы тот согрелся. Водитель минивэна, попавшего в ДТП, поделился своей геопозицией со знакомыми.

Все время, рассказала Юлия изданию Е1, на месте дорожного происшествия останавливались машины. Около 7 водителей старались оказать разную посильную помощь, однако успешно достать минивэн получилось только у КАМАЗа. Очевидица подметила, что пострадавший транспорт практически не получил повреждений.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Авария#Минивэн#Помощь
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