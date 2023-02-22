Замерзающего на трассе Екатеринбург–Нижний Тагил водителя спасли очевидцы

Свердловчанка Юлия ехала в Екатеринбург и увидела машину, которая вылетела в кювет и перевернулась. Девушка подметила, что водитель смог самостоятельно покинуть транспортное средство. При внешнем осмотре оказалось, что у автовладельца травма ноги. Жительница Свердловской области пригласила пострадавшего в свое авто для того, чтобы тот согрелся. Водитель минивэна, попавшего в ДТП, поделился своей геопозицией со знакомыми.