Замерзающего на трассе Екатеринбург–Нижний Тагил водителя спасли очевидцы

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Свердловчанка Юлия ехала в Екатеринбург и увидела машину, которая вылетела в кювет и перевернулась. Девушка подметила, что водитель смог самостоятельно покинуть транспортное средство. При внешнем осмотре оказалось, что у автовладельца травма ноги. Жительница Свердловской области пригласила пострадавшего в свое авто для того, чтобы тот согрелся. Водитель минивэна, попавшего в ДТП, поделился своей геопозицией со знакомыми.
Все время, рассказала Юлия изданию Е1, на месте дорожного происшествия останавливались машины. Около 7 водителей старались оказать разную посильную помощь, однако успешно достать минивэн получилось только у КАМАЗа. Очевидица подметила, что пострадавший транспорт практически не получил повреждений.