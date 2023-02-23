13 объектов культурного наследия отремонтируют в Екатеринбурге к 300-летию

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Он отметил, что в 2022 году завершилась реконструкция двух зданий начала XIX века на улице 8 Марта, а также 200-летней плотины на реке Ольховка.
Также Алексей Орлов сообщил, что в 2023 году на сохранение объектов культурного наследия запланировано намного больше средств, чем в прошедшие два года.
Например, планируется ремонт «Госпиталя Екатеринбургского завода», «Дома Метенкова», аптеки на улице Пушкина, 16, бывшей больницы на проспекте Ленина, 52Е, а также других зданий.
Алексей Орлов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться и в ближайшие годы.