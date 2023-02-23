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13 объектов культурного наследия отремонтируют в Екатеринбурге к 300-летию

23 февраля 2023, 08:43
Фото: Соцсети Алексея Орлова
В Екатеринбурге в год 300-летнего юбилея города будут отреставрированы 13 объектов культурного наследия. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Он отметил, что в 2022 году завершилась реконструкция двух зданий начала XIX века на улице 8 Марта, а также 200-летней плотины на реке Ольховка.

Также Алексей Орлов сообщил, что в 2023 году на сохранение объектов культурного наследия запланировано намного больше средств, чем в прошедшие два года.

Например, планируется ремонт «Госпиталя Екатеринбургского завода», «Дома Метенкова», аптеки на улице Пушкина, 16, бывшей больницы на проспекте Ленина, 52Е, а также других зданий.

Алексей Орлов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться и в ближайшие годы.

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#Объекты культурного наследия#Ремонт#Юбилей#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Евгения Сафина
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