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Человек пострадал в пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле

23 февраля 2023, 07:33
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле вечером 22 февраля загорелась квартира на пятом этаже на улице Дзержинского, 61. По словам очевидцев, пострадал человек.

В пятиэтажке было повреждено имущество на площади четырех квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 12 жителей Нижнего Тагила.

На тушение пожара выехали девять огнеборцев и три единицы спецтехники. Они закончили проливку и разбор конструкций в течении часа, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате возгорания имеется пострадавший. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и карета скорой помощи, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
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#Евгения Сафина#Пожар#Нижний Тагил#Свердловская область#Вагонка#Эвакуация#Происшествия
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