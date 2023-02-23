Человек пострадал в пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В пятиэтажке было повреждено имущество на площади четырех квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 12 жителей Нижнего Тагила.
На тушение пожара выехали девять огнеборцев и три единицы спецтехники. Они закончили проливку и разбор конструкций в течении часа, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В результате возгорания имеется пострадавший. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и карета скорой помощи, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».