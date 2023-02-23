Гнавший внедорожник вылетел в забор на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Авария произошла днем 22 февраля и попала на запись видеорегистратора. По словам очевидца, водитель автомобиля не учел погодные условия: наледь под снегом и колею на проезжей части.
Водитель потерял управление, его вынесло на тротуар и дальше в забор, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В результате внедорожник получил механические повреждения. О пострадавших в аварии в отделе пропаганды ГИБДД информации не имеется. В ведомстве рекомендовали при вождении избегать опасных маневров и соблюдать скоростной режим.
А самое главное — оператор не остановился. Вдруг помощь нужна, может дети в машине. Всякое бывает. Давайте помогать друг другу. Удар был жесткий, — отметил Вячеслав А. в комментариях.