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Гнавший внедорожник вылетел в забор на Индустриальной в Нижнем Тагиле

23 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Водитель внедорожника не справился с управлением на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле и влетел в столб, а затем в забор на обочине.

Авария произошла днем 22 февраля и попала на запись видеорегистратора. По словам очевидца, водитель автомобиля не учел погодные условия: наледь под снегом и колею на проезжей части.

Водитель потерял управление, его вынесло на тротуар и дальше в забор, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В результате внедорожник получил механические повреждения. О пострадавших в аварии в отделе пропаганды ГИБДД информации не имеется. В ведомстве рекомендовали при вождении избегать опасных маневров и соблюдать скоростной режим.

А самое главное — оператор не остановился. Вдруг помощь нужна, может дети в машине. Всякое бывает. Давайте помогать друг другу. Удар был жесткий, — отметил Вячеслав А. в комментариях.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Внедорожник#Автомобиль#Дорога#Снег
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