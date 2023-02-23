Культурно-образовательный центр для детей построят на ГГМ в Нижнем Тагиле к 2024 году

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Строительство объекта начнется после того, как будет определен подрядчик для выполнения работ. Оно должно быть окончено к 21 ноября 2024 года. На Гальянке будет возведено два корпуса одинаковой планировки. Документацию разработало МБУ «Тагилгражданпроект».
Площадь застройки составит почти 2,3 тысячи квадратных метра. Оба корпуса будут 3-этажными. В них разместятся актовые залы на 120 человек, выставочные залы. Там откроются кружки и секции для детей, а также исследовательские лаборатории.В техническом задании отмечается, что все оборудование должно быть не ранее 2022 года выпуска.
Территорию рядом с центром благоустроят и установят там детские и спортивные площадки.
Для ГГМ это долгожданный и важный центр. В этом микрорайоне почти нет организаций дополнительного образования для детей. Ребята смогут вести исследовательские проекты, заниматься робототехникой, раскрывать свои художественные и артистические таланты, — пояснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 марта. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.