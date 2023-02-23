«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Поэтому редакция TagilCity.ru в этот день обращает взор своих читателей на еще один аспект защиты Отечества — взращивание достойных граждан. О том, что такое коллективная безопасность и почему ее нет в Нижнем Тагиле, что можно считать проявлением патриотизма и какова роль родителей в судьбе детей, — в интервью с Алексеем Неймышевым.
Алексей Неймышев — декан факультета спорта и безопасности жизнедеятельности НТГСПИ, доцент, кандидат педагогических наук.
— Как случилась встреча с профессией?
— Все, как обычно, начинается со школы. Ныне покойный Олег Анатольевич Плясунов (учитель физкультуры в школе № 95 — прим. ред.) привел меня в пожарный спорт. Я участвовал, бегал, брал гидранты в руки. И когда я пришел поступать — поступил на два факультета: историко-английский и факультет спорта и безопасности. И как-то мне приглянулся больше факультет безопасности. Поступил, отучился — и понеслось. Стала интересна жизнь системы МЧС, пожарной безопасности, спортивной деятельности. Остался работать на кафедре и с 2017 года работаю в должности декана.
Сейчас, наверное, все понимают, что такое безопасность. Раньше люди думали: безопасность, ГО — что это вообще такое… А сейчас мы все понимаем, что навыков гражданской обороны в жизни не хватает. В случае чего — куда бежать, что делать? Поэтому сейчас мы стали более востребованы, в том числе и школах. И 14 лет я связан именно с профессией БЖ и спортивной подготовки.
— На факультете не только парни, но и девушки. У нас есть секция турмногоборья, они занимаются туризмом, скалолазанием. Процентов 90 — девочки. Я не знаю, с чем это связано. Может, потому что тренер — мужчина, и к нему девочки идут заниматься. Но очень много девочек этим занимается.
Когда мы философствуем о форме одежды, о внешнем облике студента, я понимаю, что очень сильно поменялись люди. И если даже 30 лет назад была четкая классическая одежда, то сейчас мы можем позволить себе нечто попроще, посвободнее, но всегда по людям видно, что девочка — это девочка, мальчик — это мальчик. То есть мы должны понимать, что женственная фигура должна быть красивой.
Мужчина тоже должен красивым, да, но, как говорят, я с утра встал, умылся и уже красивый, то девочка приводит себя в порядок. Поэтому, когда мы говорим и о профессиях, — есть закрытые профессии для девочек. Это не секрет, есть то, где работать нельзя. Но не потому, что мы не хотим, а потому что жалко женский пол. Ну зачем на эту работу отправлять?
— Вообще проблема у девушек есть. Я когда давно работал в охране, у девушки всегда позиция, что она святая. То есть если дебоширят мужчина и женщина, она о чем думает: «Меня же не ударят». Но когда девушка дебоширит — она не девушка, она дебошир.
Когда мы говорим о девочках, о девушках, мы понимаем, что это воспитание с детства, то есть, как мы заложим воспитание в детстве, так оно в дальнейшем и сложится. Фундамент — это до 6-7 лет, как только мы там заложили, что девочка — это девочка, дальше будет уже проще.
Если кто-то говорит, что девочка не понимает, что делает, гуляет ночами… Да пока мы в детстве не объясним, что такое — банальная вещь — что хорошо, что плохо — то и в дальнейшем оно развиваться будет тяжело.
— А каким должен быть мужчина?
— Году в 2019 считалось, что если бородатый — значит мужчина. Сейчас все больше мы говорим именно о мужестве, о поступках. Не о пустой болтовне диванных экспертов, которые пишут комментарии в интернете. Я говорю о том, что именно мужские поступки и мужское отношение — они должны быть во всем, начиная от открытия двери для себя и для другого человека и до уважения остальных людей.
У нас, к сожалению, сейчас очень много уходит уважения именно у подрастающего поколения. Если ранее старшее поколение — ему всегда почет и уважение, нужно — до банального — уступить место в трамвае. То сейчас мы пришли капитализму: «Я тоже заплатил. Почему должен уступать?». Мы пытаемся сломать систему и рассказываем студентам, что все-таки грань должна быть. Уважение должно быть и к старшему, и к женщинам, и к беременным, и к детям. Все-таки мы учим педагогов, моральные ориентиры закладываем.
Мужчина для меня всегда — это человек, который, во-первых, держит слово, а во-вторых, своими поступками может доказать, что он мужчина. И я всегда уважал людей, которые вот с гордостью доказывают, что они реально они не мужики, не мужчинки, а мужчины. И в студентах для меня тоже всегда важно, чтобы они были держали свое слово. Я не люблю, когда пустая болтовня начинается. Хоть девочка, хоть мальчик. Надо, чтобы был стержень какой-то.
— Мне всегда мой тесть говорит, что мужчина — это голова, а женщина — шея. Вот как женщина захочет, так мужчина будет себя вести. Это прямо в точности, вот прямо 100%. Потому что женщина — это тот человек, который рядом, который единое целое с мужчиной. Если мы говорим о семье, то решение должно приниматься там. И женщина как никто другой со стороны видит, что происходит с ее мужчиной. Она должна вовремя контролировать, корректировать и себя, и его, в том числе. Женщина занимается воспитанием детей. Я не говорю о том, что мы работаем, а они должны работать с семьей.
Мне повезло, я считаю, у меня двойняшки, и я первые два года был мамой. Ну то есть прям сын называл меня мамой. Потому что я был четко с ним, а жена была четко с дочерью. У кого не было двойняшек, меня не поймут эти, а у кого были — поймут, что это такое. Это жесть круглосуточная, и я понимал, что никто, кроме меня — отца, не поможет моему ребенку, потому что мать на двоих не разорвется. И это хорошо, я потому все время говорю своим друзьям: «Ребята, вы немножко побудьте мамой». Многие — это папа, который пришел с работы, сел на диван, включил телевизор. Все, на этом все заканчивается. А для ребенка очень важна мама и очень важен папа и как раз таки атмосфера, которая в семье возникает.
И у нас, как и у всех народов, есть иерархическая структура, когда есть теща, есть твоя мама — бабушки, и без них тоже никуда. И я понимаю, что если бы сейчас моя мама, не была на пенсии или теща не помогала бы, нам было бы очень тяжело. Очень хорошо, когда есть женщины, которые могут помочь. Потому что в жизни самому бывает тяжело очень встать на ноги.
В европейской системе вообще сильно разорваны связи. Для них уехать в другой город не проблема, потому что их другой город сколько километров — ну 30, 40. А наш другой город будет Москва, до которого лететь 2 часа.
У меня две любимые фразы: все родом из детства и все — в голове. Реально, голова нами правит, и все, что мы в голову заложили до возраста определенного, то всю жизнь и будет. Да, мы будем развиваться, но фундамент — от там, в детстве. Кто, как ни мама и ни папа, закладывают в нас все ценности.
— А как же явление чайлдфри?
— Все тоже из детства идет. И не скажу, я не за и не против, это личное дело каждого человека. Бывает, люди без детей, не потому что не хотят, а потому что так получилось. Всякое бывает. А может, есть смысл жить для себя. Не зря Европа и Америка, по статистике, обзаводятся детьми в 30-35 лет. Потому что пожил для себя, потом живешь для детей. В России всегда другая ситуация: в 19-20 рожали, и потом уже — в 35 — начинали жить для себя. Здесь больше связь именно с зарплатой: все мы знаем, что мы только к 30 встаем на ноги нормально. До этого все равно нужна помощь.
— Мы пока обходим острую тему, но все равно к ней вернемся. Расскажи, что такое патриотизм?
— Скажу про патриотизм так. В учебнике Смирнова написано, что патриотизм — это любовь к Родине. И если я слышу такой ответ от студентов, я говорю: «А что такое любовь?»
И тут вот только живым примером патриотизма покажешь. Сейчас есть «Разговоры о важном». То есть в понедельник мы работаем со студентами, рассказываем им различные ситуации. Перед этим идет церемониал выноса флага. Мы каждое утро выносим флаг, вешаем его на флагшток и поднимаем, потом звучит весь гимн. Если первые 2-3 раза мы все пытались болтать, так скажем, то за несколько недель даже я привык к тому, что гимн играет 4 минуты. Даже я привык, что идет дождь, а я стою и смотрю на флаг. Патриотизм ли это? Не знаю. Но церемония, которая побуждает уважать свой флаг, должна быть.
У нас нет ценностей! Я с ужасом был в прошлом году в цирке, когда нам на День России выдали печатный текст гимна. То есть вы сейчас серьезно, да? Вы считаете, что я — человек, который не знает гимн России? Оказалось, что большинство людей, находящих там, гимн, не знают. А с этого и начинается Родина. Я проявляю свой патриотизм так: гордость за свою страну, за свою Родину. И, наверное, толерантность к тому, что происходит вокруг.
Мне кажется, что патриотизм и уважение должны все-таки встать на первое место, потому что все-таки мы должны гордиться своей страной. Если мы делаем не для своей страны, то мы понимаем, что мы крадем и у себя, и у детей. Тогда для кого мы это делаем?
Хотелось бы, чтобы жизнь поменялась не только у мирного населения, которое здесь, у среднего класса, но и тех, кто наверху, чтобы они понимали, что происходит здесь, внизу. Потому что, когда мы отчитываемся о росте зарплат — мы забываем об инфляции. Когда мы отчитываемся о хорошем, качественном автопроме — мы всегда забываем, сколько он стоит. То есть я бы с удовольствием купил себе УАЗ Патриот, но я него не зарабатываю. Мне проще купить японский грузовик 2-3-летней давности, чем купить новый. Опять же, продукты в магазинах все наши, видеофильмы все наши. То есть, может быть, с патриотизмом хорошая вещь, все-таки? Для чего-то мы должны это делать?
— А есть ли у вас студенты, которые ушли на СВО?
— У нас все-таки факультет такой… Я думаю, как минимум с заочного отделения 5-7% у меня там. Есть разные варианты решения, кто-то ушел в академку, кто-то просто числится и мы ждем следующей сессии, чтобы отчислить или не отчислить. Я с содроганием каждый раз открываю утром новости и смотрю, а не мой ли это студент. Недавно мне написал один из студентов, он мой дипломник: «А я уезжаю. Что делать?». Единственное, что я смог ему сказать: «Ты главное живым возвращайся. А с дипломом разберемся». Сейчас уже на задний план выходят все эти ценности бытовые. Главное, чтобы живыми возвращались.
Наверное, у всех есть вопросы про призыв… И меня очень удивило, что из наших школ забирали учителей. Учителя — это все-таки 2 категория призыва, потому что если уйдут учителя, то кто будет работать? Я тоже 2 категория, я понимаю, что в случае чего — я буду там же. И, как бы не боялась моя жена, я говорю громкие фразы: придет повестка — пойду, что делать-то. Вот это патриотизм, наверное. Но пока повестка не пришла — я не знаю, патриот ли я в этом плане.
Сейчас общество разделилось на 3 категории: те, кто за, те, кто против и те, кто наблюдает. Я не знаю, кто из них лучше.
У нас есть один погибший на СВО выпускник. Он закончил уже, мы все его знаем, мы его все учили. Необычная ситуация была. Когда у нас умирают люди, сотрудники, на входе ставится некролог и несколько цветочков. А у него весь холл был в цветах, то есть ребята понимают, что молодой погиб, и несут цветы.
У нас есть армейский отряд, который занимается патриотическим воспитанием. Мы постепенно уходим от понятия «военно-патриотическим воспитание», говорим «гражданско-патриотическое воспитание». Сейчас ушла мода на милитари. Если вспомнить год назад, все ходили в камуфляже, хаки. Сейчас единственные, кто в таком виде на улице — это военные. Почему? Потому что есть фраза: «Почему генералы не бегают? Потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное время панику». Вот то же самое и с камуфляжем в обычной жизни.
Мы проводили окружную военно-спортивную игру на местности с Городским дворцом молодежи. Мы ребят одиннадцатиклассников построили на площади, погрузили в автобусы и увезли на дистанцию. Они просто бегали по дистанции. Ситуация в чем страшная: когда он построились, на площадь вышли, мимо шла бабушка и сказала «Ребят, а вы куда молодежь везете? Туда?» Нет-нет, бабуль, мы играем просто… Но то поколение, которое чуть ближе к войне, они понимают, что любое построение — она уже к этому ведет.
У меня выпускники 2022 года есть, я прямо держу связь со всеми, общаюсь, где они. Я мониторю, спрашиваю, мне интересна их судьба. Без этого никуда, потому что если не будет преемственности и не будет общения между поколениями, то зачем мы тогда вообще учим этих людей?
Ситуацию в Украине с окружением, конечно, мы обсуждаем, общаемся, но у нас нет полярного мнения, никто не спорит с слюной на губах. Не скажу, чтобы в жизни что-то кардинально поменялось, нет, мы живем. И жить надо дальше, и здесь другого не будет. Говорят, что пока не коснется тебя или близкого, то не страшно.
У меня очень много друзей, которые занимаются в МЧС, они сейчас проводят бесплатные курсы по первой помощи, по поведению в тылу и так далее. Готовят тех, кто собирается уехать, — тоже хорошая вещь. ОБЖ было очень давно, а элементарно наложить жгут — это базовое умение для каждого, к сожалению, не все это умеют делать.
— Мы живем здесь и сейчас, и жить нужно здесь и сейчас. Если жить и бояться, что произойдет завтра, то жизни не будет. Тут страшно что? Есть страшная фраза: слишком долго не было войны. Именно большой войны. Не Чечня, я говорю именно о войне. Вторая мировая война — это более 70 лет. Мы элементарно про нее забыли. Если, когда мы учились, позвать людей на 9 мая — это было круто, у нас собирался весь факультет. Позвать их сейчас на парад 9 мая — половина не пойдет. Потому что для них война — очень далеко.
Когда проходят «Разговоры о важном», например, на день пожилого человека. О чем думает министерство? Фраза, с которой начинается «Разговор о важном», была построена так: «В вашей семье есть бабушки, которые воевали во Второй мировой войне». Для понимания: тем, кому это рассказывают, 15 лет. В лучшем случае их бабушке сколько, ну 55 лет. Какая война? То есть даже вот эта вещь не адаптирована под аудиторию, хотя это министерская вещь. Чем дальше война, тем страшнее, потому что мы перестаем бояться.
— А чего надо бояться?
— Это как за рулем, когда мы привыкли к опасности, самый страшный год — это второй. Водитель привык, что он за рулем, опасности нет. А может же другой водитель опасно проехать.
Элементарно, когда звучит сирена, буквально недавно была проверка, мы втроем оцепенели: прозвучала воздушная тревога. Мы стоим и понимаем: воздушная тревога.
И только потом я решил почитать TagilCity.ru: а писали ли вы об этом или нет. Оказывается, предупреждали, что будет проверка. А из студентов никто не подумал, что воздушная тревога звучит.
Сейчас страшнее не пожары, потому что система сигнализации в здании срабатывает, а, наверное, терроризм. У нас антитеррор ввели серьезный, жесткий пропускной режим, потому что страшно. И причем люди убивают не за идею же. Люди убивают, потому что там черти привиделись.
Важная тема коллективной безопасности. Есть хороший анекдот, когда бабушка с внучкой переходит дорогу, и бабушка говорит: «Беги, беги, внученька, я старая, меня не собьют».
Это просто бич в моей жизни: люди перестали бояться. Безопасность личная ушла вообще на второй план. Если я перехожу дорогу, я, как меня учили, я посмотрю налево, направо. Убедился, что машина остановилась, и пошел. Сейчас пешеходы что делают? Я пошел. Человек больше уверен в моих тормозах, чем я! И это коллективная безопасность. Сейчас очень страшно!
На улице человек решает послать сотрудников правоохранительных органов, не понимая свою ответственность, не страшно же. Или решает, что можно кинуть камнем в кого-то — не страшно же. Или что можно перебежать дорогу… Это и есть коллективная безопасность, но она почему-то уходит на второй план.
Если говорить о малолетних вандалах, то дело в безнаказанности. Наказания просто нет, они не боятся! Вот ребенок в школе, если опять же к уважению возвращаюсь, раньше у ребенка была опасность, что вызовут родителя в школу, его отругают. То сейчас произойдет что? Придут родители и скажут, что ты сам виноват, ты плохо урок ведешь. То есть ему не страшно. Хорошо, малолетние вандалы, вы их поймали. Дальше что? Какой дальше механизм? Ну штраф 500 рублей. Они не боятся. Коллективная безопасность.
И снова про уважение. Хорошо, музыка ночью громкая, что человеку этому будет? У нас был такой сосед. Я вызывал полицию, приезжали — штраф 500 рублей. Что такое 500 рублей? Это если я с компанией пью и нас 6 человек, мы скинулись по 90 рублей, то есть я могу хоть всю ночь гулять, правильно? Поэтому и уважения нет, и не страшно.
Если в советское время можно было прийти и навалять ему и ничего бы не было, то сейчас я этого сделать уже не могу. В случаях, когда мужчина вступается за кого-то в драке на улице, например, там мужчина бьет женщину, человек разнимает и он еще виноват. Мы путаем демократию с распущенностью. Это очень часто происходит.