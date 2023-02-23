«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях

— Все тоже из детства идет. И не скажу, я не за и не против, это личное дело каждого человека. Бывает, люди без детей, не потому что не хотят, а потому что так получилось. Всякое бывает. А может, есть смысл жить для себя. Не зря Европа и Америка, по статистике, обзаводятся детьми в 30-35 лет. Потому что пожил для себя, потом живешь для детей. В России всегда другая ситуация: в 19-20 рожали, и потом уже — в 35 — начинали жить для себя. Здесь больше связь именно с зарплатой: все мы знаем, что мы только к 30 встаем на ноги нормально. До этого все равно нужна помощь.