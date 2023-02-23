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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Огурцы и морковь подешевели в Свердловской области

23 февраля 2023, 12:30
Фото: 1MI
Снижение цен на морковь и огурцы зафиксировали специалисты Свердловскстата за неделю с 13 по 20 февраля.

Так, морковь жители региона могли в среднем приобрести за 40,66 рубля (-0,62%), огурцы стоили 261,33 рубля (-8,22%). Однако остальные овощи продолжают дорожать. Килограмм картофеля в торговых точках стоил 31,97 рубля (+0,54%), капусты — 28,65 рубля (+2,36%), а репчатого лука — 58,53 рубля (+3,99%). Кроме того, яблоки прибавили в цене до 110,63 рубля (+2,3%), бананы — до 118,29 рубля (+2,72%).

Сахар за неделю подорожал до 59,88 рубля (0,03%), соль стоила в среднем 17,05 рубля (+0,09), мука 48,14 рубля (+0,45%). Также поднялись цены на молоко, гречку, рыбу, говядину, сардельки, печенье, макароны, водка и некоторые другие продовольственные товары.

Среди списка подешевевших продуктов в статистике значатся курица, творог, сыр, яйца, рис и пшено.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Сатистика#Продукты#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив
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