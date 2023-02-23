Огурцы и морковь подешевели в Свердловской области

Так, морковь жители региона могли в среднем приобрести за 40,66 рубля (-0,62%), огурцы стоили 261,33 рубля (-8,22%). Однако остальные овощи продолжают дорожать. Килограмм картофеля в торговых точках стоил 31,97 рубля (+0,54%), капусты — 28,65 рубля (+2,36%), а репчатого лука — 58,53 рубля (+3,99%). Кроме того, яблоки прибавили в цене до 110,63 рубля (+2,3%), бананы — до 118,29 рубля (+2,72%).