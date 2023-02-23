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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Пропавший 17-летний подросток из Березовского найден мертвым

23 февраля 2023, 10:45
Фото: 1MI
17-летний Хомидзод Шакарбек, который пропал 20 февраля в Березовском, найден мертвым.

Его розыском занимались следователи отдела МВД, а также волонтеры поискового отряда «Прорыв». Они и сообщили вечером 22 февраля в соцсетях о смерти подростка. Поисковики принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего. Причина смерти свердловчанина не называется.

Фото: Поисковый отряд "Прорыв"

Напомним, в Екатеринбурге был найден живым 8-лений мальчик Макар Орлов, который ушел из дома и не вернулся. По имеющейся информации, в отношении него противоправных действий совершено не было.

Завершены поиски 8-летнего мальчика в Екатеринбурге
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#Дети#Полиция#Пропавший#Смерть#Происшествия#Свердловская область#Березовский#Евгения Сафина
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