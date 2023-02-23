Пропавший 17-летний подросток из Березовского найден мертвым

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Его розыском занимались следователи отдела МВД, а также волонтеры поискового отряда «Прорыв». Они и сообщили вечером 22 февраля в соцсетях о смерти подростка. Поисковики принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего. Причина смерти свердловчанина не называется.
Напомним, в Екатеринбурге был найден живым 8-лений мальчик Макар Орлов, который ушел из дома и не вернулся. По имеющейся информации, в отношении него противоправных действий совершено не было.