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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Свердловские участники боевых действий и бюджетники получат льготы на газификацию

23 февраля 2023, 11:54
Фото: 1MI
Список льготников на догазификацию в Свердловской области будет расширен. В него внесут участников боевых действий и бюджетников, проживающих в сельских территориях.

Депутаты ЗакСо Свердловской области поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева о расширении списка льготников по социальной газификации. Глава региона поручил включить в их число инвалидов и ветеранов ВОВ и боевых действий, многодетные семьи и бюджетников, проживающих в сельской местности.

Им будет предоставляться компенсация до 90% средств, затраченных на подключение к газу и покупку оборудования, приобретенного с 1 января 2023 года до 31 декабря 2030 года. Кроме того, список добавлены работы по установке внутренней системы отопления, сообщает департамент информационной политики региона.

Участникам СВО из Свердловской области будут доступны льготы на газификацию
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Газификация#Бюджетники#Льготы#Военные#Общество#Евгений Куйвашев
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