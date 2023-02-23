Свердловские участники боевых действий и бюджетники получат льготы на газификацию

Им будет предоставляться компенсация до 90% средств, затраченных на подключение к газу и покупку оборудования, приобретенного с 1 января 2023 года до 31 декабря 2030 года. Кроме того, список добавлены работы по установке внутренней системы отопления, сообщает департамент информационной политики региона.