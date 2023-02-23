Свердловские участники боевых действий и бюджетники получат льготы на газификацию

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Депутаты ЗакСо Свердловской области поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева о расширении списка льготников по социальной газификации. Глава региона поручил включить в их число инвалидов и ветеранов ВОВ и боевых действий, многодетные семьи и бюджетников, проживающих в сельской местности.
Им будет предоставляться компенсация до 90% средств, затраченных на подключение к газу и покупку оборудования, приобретенного с 1 января 2023 года до 31 декабря 2030 года. Кроме того, список добавлены работы по установке внутренней системы отопления, сообщает департамент информационной политики региона.