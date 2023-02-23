В Екатеринбурге почти на два месяца перекроют улицы в двух районах города

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
Так, с 20 марта по 8 мая в связи с прокладкой водопровода для строящегося дома будет закрыто движение на пересечении Рижского переулка и улицы Титова.
А в Октябрьском районе с 28 марта по 28 апреля перекроют Виражный и Столярный переулки. Причиной этого стало строительство сетей холодного водоснабжения.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга отметили, что после того, как будут завершены работы, строители восстановят благоустройство. Горожан попросили заранее планировать маршруты объезда.