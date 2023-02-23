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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Екатеринбурге почти на два месяца перекроют улицы в двух районах города

23 февраля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Несколько дорог будут перекрыты в Октябрьском и Чкаловском районах Екатеринбурга для движения транспорта почти на два месяца.

Так, с 20 марта по 8 мая в связи с прокладкой водопровода для строящегося дома будет закрыто движение на пересечении Рижского переулка и улицы Титова.

А в Октябрьском районе с 28 марта по 28 апреля перекроют Виражный и Столярный переулки. Причиной этого стало строительство сетей холодного водоснабжения.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга отметили, что после того, как будут завершены работы, строители восстановят благоустройство. Горожан попросили заранее планировать маршруты объезда.

В Нижнем Тагиле планируется провести водоснабжение на улицу Питомник Горзеленхоза
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дорога#Перекрытие#Проезд#Транспорт
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