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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Екатеринбурге разбойник украл нож из мастерской и угрожал им продавцу

23 февраля 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 41-летний рецидивист украл из мастерской на улице Блюхера большой нож. Когда продавщица попыталась его остановить, он стал угрожать ей клинком.

В полицию обратились представители ограбленной мастерской. Они рассказали, что 19 февраля в помещение зашел неизвестный мужчина и с помощью кусачек снял с витрины большой нож, который был выставлен как образец гравировки. Когда грабитель пошел к выходу, его попыталась остановить продавец. Тогда он пригрозил ей клинком и скрылся.

Сыщикам удалось отыскать злоумышленника через несколько дней. Он признал свою вину и рассказал, что в момент совершения преступления был пьян. Сейчас мужчина помещен под стражу, так как ранее уже был судим за подобное деяние. Грабителю грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Фото: Пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Кража#Полиция#Задержание#Магазин#Нож#Криминал
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