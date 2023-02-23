В Екатеринбурге разбойник украл нож из мастерской и угрожал им продавцу

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В полицию обратились представители ограбленной мастерской. Они рассказали, что 19 февраля в помещение зашел неизвестный мужчина и с помощью кусачек снял с витрины большой нож, который был выставлен как образец гравировки. Когда грабитель пошел к выходу, его попыталась остановить продавец. Тогда он пригрозил ей клинком и скрылся.
Сыщикам удалось отыскать злоумышленника через несколько дней. Он признал свою вину и рассказал, что в момент совершения преступления был пьян. Сейчас мужчина помещен под стражу, так как ранее уже был судим за подобное деяние. Грабителю грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.