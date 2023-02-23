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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем защитника Отечества

23 февраля 2023, 06:54
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем защитника Отечества.

Он отметил, что сегодня этот праздник переплетается с проведением спецоперации. Военнослужащие на передовой защищают Донбасс, честь страны и русскоязычного населения мира.

Хочу поздравить ребят, которые были мобилизованы, бойцов, которые ушли добровольцами и тех, кто воюет в частных военных компаниях. Хочу поздравить наши доблестные вооруженные силы, ОМОН и спецназ, — сказал мэр.

Отдельную благодарность Владислав Пинаев выразил родителям погибших на СВО.

Спасибо вам огромное за воспитание героев, за истинных патриотов нашей страны и нашего города, — отметил глава Нижнего Тагила.

Также он подчеркнул важность работы тех, кто защищает Россию изнутри: сотрудников полиции, ФСБ, МЧС и других ведомств.

Всех с праздником! Здоровья, благополучия, процветания и всем нам большой и великой победы, — сказал Владислав Пинаев.
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