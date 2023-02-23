Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем защитника Отечества

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Он отметил, что сегодня этот праздник переплетается с проведением спецоперации. Военнослужащие на передовой защищают Донбасс, честь страны и русскоязычного населения мира.
Хочу поздравить ребят, которые были мобилизованы, бойцов, которые ушли добровольцами и тех, кто воюет в частных военных компаниях. Хочу поздравить наши доблестные вооруженные силы, ОМОН и спецназ, — сказал мэр.
Отдельную благодарность Владислав Пинаев выразил родителям погибших на СВО.
Спасибо вам огромное за воспитание героев, за истинных патриотов нашей страны и нашего города, — отметил глава Нижнего Тагила.
Также он подчеркнул важность работы тех, кто защищает Россию изнутри: сотрудников полиции, ФСБ, МЧС и других ведомств.
Всех с праздником! Здоровья, благополучия, процветания и всем нам большой и великой победы, — сказал Владислав Пинаев.