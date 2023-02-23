Восемь пожарных тушили строительный вагончик в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Сообщение о возгорании поступило на пуль диспетчеру около 19.30. На Северном шоссе сгорел строительный вагончик, площадь пожара составила 10 квадратных метров. На место выехали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Справиться с возгоранием им удалось к 20.30, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, вечером 22 февраля также произошел пожар в пятиэтажке на Вагонке в Нижнем Тагиле. Из дома эвакуировались 12 человек. Очевидцы сообщили, что имеется пострадавший.