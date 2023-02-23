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Updated Сегодня, 08:01

Восемь пожарных тушили строительный вагончик в Нижнем Тагиле

23 февраля 2023, 07:59
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Строительный вагончик сгорел на Северном шоссе в Нижнем Тагиле вечером 22 февраля.

Сообщение о возгорании поступило на пуль диспетчеру около 19.30. На Северном шоссе сгорел строительный вагончик, площадь пожара составила 10 квадратных метров. На место выехали восемь огнеборцев и две единицы спецтехники. Справиться с возгоранием им удалось к 20.30, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, вечером 22 февраля также произошел пожар в пятиэтажке на Вагонке в Нижнем Тагиле. Из дома эвакуировались 12 человек. Очевидцы сообщили, что имеется пострадавший.

Человек пострадал в пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Северное шоссе#Строители#Происшествия
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