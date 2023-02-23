Жены и матери бойцов Еланского гарнизона зачитали стихи к Дню защитника Отечества

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Женщины прислали видеопоздравление депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову и попросили опубликовать ее. Он отметил, что они подготовились творчески и разместил запись на своей странице в соцсети.
Получилось классно! Уверен, сказанные там слова, относятся ко всем парням, которые сейчас на СВО, — написал Максим Иванов.
На видеозаписи кадры военных действий переплетаются со стихотворением, в котором звучат слова поддержки свердловчанам на фронте. Его женщины зачитывают в военной форме на фоне российского флага.