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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Жены и матери бойцов Еланского гарнизона зачитали стихи к Дню защитника Отечества

23 февраля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Жены, матери и сестры бойцов 935 полка Еланского гарнизона смонтировали видео и зачитали стихотворение к 23 февраля.

Женщины прислали видеопоздравление депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову и попросили опубликовать ее. Он отметил, что они подготовились творчески и разместил запись на своей странице в соцсети.

Получилось классно! Уверен, сказанные там слова, относятся ко всем парням, которые сейчас на СВО, — написал Максим Иванов.

На видеозаписи кадры военных действий переплетаются со стихотворением, в котором звучат слова поддержки свердловчанам на фронте. Его женщины зачитывают в военной форме на фоне российского флага.

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