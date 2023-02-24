110-летие отметила жительница поселка Черноисточник под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Она является коренной жительницей поселка. О юбилее Валентины Сысоевны Воробьевой рассказал глава района Дмитрий Летников.
По его словам, Валентина Воробьёва, прожила в Черноисточинске всю жизнь. Она занималась домашним хозяйством, держала скот, а также работала на пашнях. Валентина рано вышла замуж и родила троих детей. Её супруг участвовал в Великой Отечественной войне. Оттуда он вернулся, получив ранение.
Отмечается, что у женщины есть пятеро внуков, девять правнуков, 17 праправнуков и три прапраправнука.