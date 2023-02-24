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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

110-летие отметила жительница поселка Черноисточник под Нижним Тагилом

24 февраля 2023, 12:20
Фото: страница во "ВКонтакте" Дмитрия Летникова
Жительница поселка Черноисточник Горноуральского городского округа под Нижним Тагилом отметила 110-летний юбилей.

Она является коренной жительницей поселка. О юбилее Валентины Сысоевны Воробьевой рассказал глава района Дмитрий Летников.

По его словам, Валентина Воробьёва, прожила в Черноисточинске всю жизнь. Она занималась домашним хозяйством, держала скот, а также работала на пашнях. Валентина рано вышла замуж и родила троих детей. Её супруг участвовал в Великой Отечественной войне. Оттуда он вернулся, получив ранение. 

Отмечается, что у женщины есть пятеро внуков, девять правнуков, 17 праправнуков и три прапраправнука.

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#Елена Озерова#Ветеран#Юбилей#День рождения#Новости УрФО#Общество#Дмитрий Летников#Нижний Тагил
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