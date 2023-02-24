110-летие отметила жительница поселка Черноисточник под Нижним Тагилом

По его словам, Валентина Воробьёва, прожила в Черноисточинске всю жизнь. Она занималась домашним хозяйством, держала скот, а также работала на пашнях. Валентина рано вышла замуж и родила троих детей. Её супруг участвовал в Великой Отечественной войне. Оттуда он вернулся, получив ранение.