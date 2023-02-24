«Баня для бездомных» возобновила работу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Принимают тагильчан в «бане для бездомных» каждую пятницу. С 8.30 до 14.00 лица без определенного места жительства и попавшие в трудную жизненную ситуацию могут вымыться и обработать вещи от паразитов. А с 12.00 до 14.00 им предоставляется бесплатный горячий обед.
Добраться до санпропускника можно на автобусах № 14 и № 38. Жителей Нижнего Тагила, неравнодушных к бродягам на улицах или в подъездах домов, просят рассказать им о «бане».
Главное предназначение санитарного пропускника для Нижнего Тагила — это стратегическая безопасность населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных со вспышками инфекционных заболеваний. Там обеспечивается комплекс важных противоэпидемических мероприятий: проводится камерная заключительная и профилактическая дезинфекция, а также дезинфекция автотранспорта.
Одно из важных направлений санпропускника — санитарная обработка лиц без определенного места жительства и малоимущих людей. Перед помывкой их осматривает медицинский дезинфектор. Если у посетителя обнаруживаются признаки инфекционных заболеваний, то он проходит санитарную обработку, а после этого отправляется в душевую. В это время одежду дезинфицируют в специальных камерах.
Это позволяет минимизировать распространение инфекционных заболеваний, имеющих контактно-бытовой механизм передачи: педикулеза, чесотки, микроспории трихофитии, в том числе и туберкулеза, среди граждан в общественных местах, — рассказала TagilCity.ru главврач Нижнетагильского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Елена Ромашина.
Она пояснила, что до 2022 года санитарная обработка бездомных оказывалась за счет финансовых средств администрации Нижнего Тагила в рамках контракта с «Управлением социальных программ и семейной политики». Но в прошлом году на эти услуги бюджетного ассигнования предусмотрено не было.
Именно поэтому мероприятия стали оказываться разово при финансовой поддержке благотворительных организаций.
Число людей, прошедших санитарную обработку, ежегодно снижается. В 2019 году ее прошли 643 человека, в 2020 их количество снизилось до 266 человек. В 2021 году санпропускник посетили 150 бездомных, а в 2022 — 50, — пояснила Елена Ромашина.
Помещение под санпропускник на ВМЗ было оборудовано в здании бывшей бани еще в 2012 году. Работы обошлись бюджету Нижнего Тагила в 22 миллиона рублей.