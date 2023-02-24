«Баня для бездомных» возобновила работу в Нижнем Тагиле

Одно из важных направлений санпропускника — санитарная обработка лиц без определенного места жительства и малоимущих людей. Перед помывкой их осматривает медицинский дезинфектор. Если у посетителя обнаруживаются признаки инфекционных заболеваний, то он проходит санитарную обработку, а после этого отправляется в душевую. В это время одежду дезинфицируют в специальных камерах.