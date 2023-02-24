Четверых свердловчан посмертно наградили орденами Мужества

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:56
Ордена Мужества родным погибших вручил глава округа Олег Нейфельд вместе с военным комиссаром Александром Шнюковым. Об этом сообщили в администрации округа.
Награды вручены родственникам погибших Виктора Тимошенко, Валентина Меляхматова, Сергея Бабошина и Андрея Ряпосова, — отметили в администрации Богдановича.
Награждение состоялось в преддверии Дня защитника Отечества. Память погибших присутствующие на церемонии почтили минутой молчания.
Также в этот день были вручены награды активистам среди местных жителей.