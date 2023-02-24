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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Четверых свердловчан посмертно наградили орденами Мужества

24 февраля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Орден Мужества посмертно получили четыре жителя городского округа Богданович в Свердловской области. Мужчины погибли на спецоперации.

Ордена Мужества родным погибших вручил глава округа Олег Нейфельд вместе с военным комиссаром Александром Шнюковым. Об этом сообщили в администрации округа.

Награды вручены родственникам погибших Виктора Тимошенко, Валентина Меляхматова, Сергея Бабошина и Андрея Ряпосова, — отметили в администрации Богдановича.

Награждение состоялось в преддверии Дня защитника Отечества. Память погибших присутствующие на церемонии почтили минутой молчания.

Также в этот день были вручены награды активистам среди местных жителей.

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