Детский сок с плесенью купила жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По словам матери, сок она успела дать выпить полуторогодовалой дочери. Когда ребенок допил сок, тогда и вскрылось, что на дне плесень, пишет Е1.
Екатеринбурженка отметила, что и упаковка, и срок годности были в норме. Проверить бутылку она решила тогда, когда дочь почувствовала недомогание.
Напомним, что в феврале Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в котлетах-полуфабрикатах. Продукт не успел попасть в список товарных позиций местных магазинов. Выяснилось, что в фарше в 10 раз больше плесневых грибов, чем допустимо.