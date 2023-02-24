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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Детский сок с плесенью купила жительница Екатеринбурга

24 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина купила в магазине детский сок. Открыв его, она обнаружила внутри кусок плесени.

По словам матери, сок она успела дать выпить полуторогодовалой дочери. Когда ребенок допил сок, тогда и вскрылось, что на дне плесень, пишет Е1.

Екатеринбурженка отметила, что и упаковка, и срок годности были в норме. Проверить бутылку она решила тогда, когда дочь почувствовала недомогание.

Напомним, что в феврале Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в котлетах-полуфабрикатах. Продукт не успел попасть в список товарных позиций местных магазинов. Выяснилось, что в фарше в 10 раз больше плесневых грибов, чем допустимо.

Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в полуфабрикатных котлетах
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Сок#Ребенок#Плесень#Магазин#Происшествия#Новости УрФО
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