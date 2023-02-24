Детский сок с плесенью купила жительница Екатеринбурга

Екатеринбурженка отметила, что и упаковка, и срок годности были в норме. Проверить бутылку она решила тогда, когда дочь почувствовала недомогание.



Напомним, что в феврале Россельхознадзор в Свердловской области обнаружил плесень в котлетах-полуфабрикатах. Продукт не успел попасть в список товарных позиций местных магазинов. Выяснилось, что в фарше в 10 раз больше плесневых грибов, чем допустимо.