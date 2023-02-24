Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан

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О бегстве из родного дома, о зажатой в руке гранате и о жизни в вечном ожидании — порой герои историй делились самым сокровенным.
Первая группа беженцев с Донбасса приехала в Нижний Тагил в июле 2022 года. Всего — 50 человек. Журналисты TagilCity.ru посетили пункт временного размещения беженцев на базе отдыха «Соловьиная роща», и одна из приехавших женщин рассказала им свою историю бегства из родного дома.
Елене (имя изменено по просьбе героини — прим. редакции) удалось вывезти из-под обстрелов мужа-инвалида, 13-летнюю внучку и собаку. Жили они в небольшом шахтерском городке и боевые действия дошли до них не сразу, а через несколько недель после начала СВО. Город постепенно превращался в руины, от дома Елены осталась лишь часть, жить приходилось в подвале, двор становился кладбищем. Тогда и было принято решение уезжать. Путь был трудным, но все получилось. «Нам повезло», — повторяла женщина во время беседы с журналистами.
Правда трудности на этом не закончились. В начале осень пункт временного размещения на базе отдыха расформировали, так как условий для проживания в холодное время года там не было. Из-за этого Елене пришлось расстаться с внучкой — ее забрал отец, а самой женщине уехать в Екатеринбург. От родного же города Елены теперь практически ничего не осталось после регулярных обстрелов. Он находится на передовой и за него идут ожесточенные бои.
Тагильчанину Игорю Орлову в первый раз повезло — уйдя добровольцем на Донбасс в 2014 году, он вернулся оттуда спустя год цел и невредим. Дома его ждала супруга, жизнь потекла мирно и спокойно. Построили дом, завели хозяйство, наладили свое производство натуральных кремов, родили дочку. Но после начала СВО Игорь твердо решил, что не может остаться в стороне. «Я не выдержал», — рассказал Игорь журналисту TagilCity.ru. И вновь добровольцем он уехал в зону боевых действий.
23 марта подразделение Игоря было в Попасной, где шли интенсивные бои. На следующий же день тагильчанина ранило осколком в грудной отдел позвоночника. Дальше пошла череда госпиталей, и домой он вернулся только через четыре месяца. Правда на инвалидной коляске, так как чувствительность тела ниже пояса не вернулась. Принятие новой жизни, по словам Игоря, пришло не сразу. И он рассказал о гранате в руке, которую хотел взорвать, придя в сознание после ранения.
И даже сейчас, несмотря на инвалидность, Игорь следует своему порыву не быть безучастным. Он шьет кровоостанавливающие жгуты-турникеты, конструкцию которых доработал сам. Эти жгуты Игорь отправляет бойцам в зону СВО.
Тагильчанин Анатолий Мягков, которого сослуживцы называли «Медведь», погиб в зоне специальной военной операции в День Победы — 9 мая. Через полтора месяца профессиональный военный должен был отпраздновать свое 50-летие.
Как рассказала журналисту TagilCity.ru супруга погибшего Елена, Анатолий прошел обе чеченские кампании, был в плену, служил в полиции, ОМОНе, но выйдя на пенсию не смог сидеть дома и при первой же возможности рвался туда, где идут бои. Елена смогла отговорить его от поездки в Сирию, а в Украину — нет.
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию, и уже через несколько дней у тагильского военкомата слышались плачь, слова напутствия, поддержки и обещания: «Я обязательно вернусь». Провожали своих родных в зону СВО целыми поколениями — от грудных малышей до стариков. Женщины не сдерживали слез, мужчины хлопали будущих бойцов по плечу и давали наставления.
Провожали как молодых парней, которые не так давно отслужили срочку, так и бывших военных с боевым опытом в горячих точках. Три часа родные и близкие мужчин проводили на улице в ожидании отправки автобуса, чтобы в последний раз на прощание махнуть рукой и крикнуть: «Возвращайся!».
Мужчины уехали, а их жены остались здесь — ждать возвращения любимых. Своими переживаниями они поделились с журналистом TagilCity.ru. Самими трудными, по их словам, были первые две-три недели. Переживания и тревога выбивали из сил, кому-то даже понадобилась помощь психолога. Спасение находили в звонках, иногда редких, и поездках в учебный центр для встречи.
Детям тагильчанки объясняли, куда ушел папа, как могли. Малышам придумывали ритуал — каждое утро целовать папину фотографию, а детям постарше уже рассказывали про военные действия, после чего над кроватями появлялись рисунки, где папа в форме и с автоматом.
Там, где стреляют, не обходится без смерти. Погибших в СВО тагильчан хоронили со всеми воинскими почестями, а журналисты TagilCity.ru вместе с родными и близкими провожали погибших бойцов в последний путь.
8 февраля в зале «Реквиема» простились с 20-летним Дмитрием Журавлевым. После школы Дмитрий закончил профессиональное училище по специальности «автомеханик». С детства увлекался боксом, учился в кадетском классе и хотел стать военным. Отслужив в армии, продолжил службу по контракту и летом прошлого года уехал в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. 21 января в ходе боя Дмитрий был тяжело ранен. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и 20-летний тагильчанин умер на следующий день. Посмертно ему присвоен орден Мужества.
27 января похоронили на Аллее Славы Центрального кладбища Дмитрия Афанасьева, которому было 39 лет. Много лет он трудился на Уралвагонзаводе машинистом крана. На специальную военную операцию он пошел добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».
В этот же день состоялось прощание с 30-летним Ильей Скакуном. Он работал на «Уралвагонзаводе» инженером-конструктором. Близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и веселого человека. Он очень любил музыку и сам научился играть на гитаре. Тагильчанина мобилизовали осенью прошлого года, дома его остались ждать жена и двое детей.
Прощание с погибшим 26-летним Данилом Сергеевым прошло в Нижнем Тагиле 19 января. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции 30 декабря 2022 года. Траурная церемония, на которой присутствовал глава города Владислав Пинаев, прошла в Свято-Троицком соборе.
45-летний Дмитрий Отливан, который погиб в Херсонской области, был похоронен 28 ноября на Аллее славы Центрального кладбища. Ефрейтору посмертно присвоили орден Мужества. До мобилизации Дмитрий уже имел боевой опыт — прошел вторую Чеченскую кампанию, где служил наводчиком БТР подразделения разведки. После призыва 3 октября его определили заместителем командира боевой машины. Погиб тагильчанин 31 октября под артиллерийским обстрелом в Новой Каховке Херсонской области, прикрывая товарищей.
Этот список не полный, и редакция TagilCity.ru еще раз приносит искренние соболезнования родным и близким всех погибших на СВО тагильчан.