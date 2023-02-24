Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан

Правда трудности на этом не закончились. В начале осень пункт временного размещения на базе отдыха расформировали, так как условий для проживания в холодное время года там не было. Из-за этого Елене пришлось расстаться с внучкой — ее забрал отец, а самой женщине уехать в Екатеринбург. От родного же города Елены теперь практически ничего не осталось после регулярных обстрелов. Он находится на передовой и за него идут ожесточенные бои.