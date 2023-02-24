Инвентаризация кладбищ за 4 миллиона рублей пройдет в Первоуральске

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Обследование будет проходить на пяти территориях. Их общая площадь составляет 720 тысяч квадратных метров. На портале «ЕИС Закупки» сообщается, что заказчиком выступает ПМКУ «Ритуал».
Электронная система, в которой будут храниться данные всех захоронений с фотографиями и прочими классификациями, должна быть подготовлена до 30 октября 2023 года. Подрядчик также обязуется отработать и отцифровать рукописные книги регистрации захоронений.