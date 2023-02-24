TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Инвентаризация кладбищ за 4 миллиона рублей пройдет в Первоуральске

24 февраля 2023, 07:27
Фото: 1MI
На пяти объектах в Первоуральске будет проведена инвентаризация на кладбищах. На эти цели потратят 4 миллиона рублей.

Обследование будет проходить на пяти территориях. Их общая площадь составляет 720 тысяч квадратных метров. На портале «ЕИС Закупки» сообщается, что заказчиком выступает ПМКУ «Ритуал».

Электронная система, в которой будут храниться данные всех захоронений с фотографиями и прочими классификациями, должна быть подготовлена до 30 октября 2023 года. Подрядчик также обязуется отработать и отцифровать рукописные книги регистрации захоронений.

33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейские Асбеста по ночам будут ловить детей на кладбищахЛису заметили на Рогожинском кладбище в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле потратили 23,3 млн рублей на содержание кладбищ и ритуальные услуги
#Кладбища#Благоустройство#Мэрия#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан
Сегодня, 05:00
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
Сегодня, 07:00
«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях
Вчера, 09:45
Куйвашев и Пригожин вступили в перепалку после слов о неподдержке властями СВО
Сегодня, 06:39
«Баня для бездомных» возобновила работу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:34
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
22 февраля 08:07