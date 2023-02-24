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Published Сегодня, 06:39

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Куйвашев и Пригожин вступили в перепалку после слов о неподдержке властями СВО

24 февраля 2023, 06:39
Фото: 1MI

Куйвашев ответил Пригожину на слова о неподдержке СВО

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее обвинил региональную администрацию, что она «откровенно гадит» и не поддерживает спецоперацию.

Также Евгений Пригожин сказал, что местные администрации «считают себя хозяевами на данной территории» и не желают хоронить с почестями погибших на СВО бывших заключенных.

В ряде регионов есть форменный беспредел на местах. Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с музеем истории города, который был осужден за дискредитацию армии РФ, — сказал Евгений Пригожин.

Помимо этого, он высказался, что региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда возникает бюрократия, коррупция и беспредел.

По данным 66.RU Евгений Куйвашев отметил, что Евгений Пригожин «просто не смог в очередной раз пройти мимо Свердловской области.

В очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области. Каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться. «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем, — добавил губернатор.
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