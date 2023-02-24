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Published Сегодня, 07:08

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Медаль Минобороны получил глава Дегтярска Вадим Пильников

24 февраля 2023, 07:08
Фото: страница во "ВКонтакте" Вадима Пильникова
Глава Дегтярска Вадим Пильников удостоился медали от Минобороны «Генерал-полковник Дутов».

Награду мэру вручил врио начальника филиала «48 Центрального научно-исследовательского института» Минобороны, полковник Максим Сологубов. Об этом рассказал сам Вадим Пильников.

Благодарю за награду и внимание! – сказал Вадим Пильников.

Известно, что медаль мэре вручили за оказание содействия в решении задач по финансово-экономическому обеспечению Вооруженных Сил РФ.

Фото: страница во "ВКонтакте" Вадима Пильникова

Отметим, что медаль «Генерал-полковник Дутов» ведомственная медаль Министерства обороны. Ею награждаются за большой личный вклад в развитие и совершенствование финансово-экономического обеспечения Вооружённых Сил, повышение социальной защиты личного состава, проявившие при этом высокие профессиональные и деловые качества. ﻿

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