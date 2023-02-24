Медаль Минобороны получил глава Дегтярска Вадим Пильников

Отметим, что медаль «Генерал-полковник Дутов» ведомственная медаль Министерства обороны. Ею награждаются за большой личный вклад в развитие и совершенствование финансово-экономического обеспечения Вооружённых Сил, повышение социальной защиты личного состава, проявившие при этом высокие профессиональные и деловые качества. ﻿