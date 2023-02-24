Медаль Минобороны получил глава Дегтярска Вадим Пильников

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Награду мэру вручил врио начальника филиала «48 Центрального научно-исследовательского института» Минобороны, полковник Максим Сологубов. Об этом рассказал сам Вадим Пильников.
Благодарю за награду и внимание! – сказал Вадим Пильников.
Известно, что медаль мэре вручили за оказание содействия в решении задач по финансово-экономическому обеспечению Вооруженных Сил РФ.
Отметим, что медаль «Генерал-полковник Дутов» ведомственная медаль Министерства обороны. Ею награждаются за большой личный вклад в развитие и совершенствование финансово-экономического обеспечения Вооружённых Сил, повышение социальной защиты личного состава, проявившие при этом высокие профессиональные и деловые качества.