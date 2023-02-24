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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:32

Мужчина заживо сгорел при пожаре в строительном вагончике под Нижним Тагилом

24 февраля 2023, 05:30
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
На Северном шоссе 22 февраля загорелся строительный вагончик. В нем находился мужчина, который заживо сгорел.

Спасателям стало известно о пожаре 22 февраля в 19.23. Площадь пожара составляла 10 кв. м, сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Потушив пламя, спасатели обнаружили внутри труп мужчины. Ему было 44 года. Хозяин вагончика сейчас устанавливается. Предварительно известно, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

В этот же день в 20.55 произошёл пожар в квартире на улице Дзержинского. В результате пожара сгорели вещи в комнате. А находящая внутри 72-летняя женщина получила ожоги рук и плеч II степени (30% тела), а также дыхательных путей. Пенсионерку отвезли в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

До приезда спасателей из дома эвакуировались 12 жителей подъезда. Проводится проверка.

Человек пострадал в пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Пожар#Вагоны#Смерть#Происшествия#Нижний Тагил
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