Мужчина заживо сгорел при пожаре в строительном вагончике под Нижним Тагилом

В этот же день в 20.55 произошёл пожар в квартире на улице Дзержинского. В результате пожара сгорели вещи в комнате. А находящая внутри 72-летняя женщина получила ожоги рук и плеч II степени (30% тела), а также дыхательных путей. Пенсионерку отвезли в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.