Мужчина заживо сгорел при пожаре в строительном вагончике под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Спасателям стало известно о пожаре 22 февраля в 19.23. Площадь пожара составляла 10 кв. м, сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Потушив пламя, спасатели обнаружили внутри труп мужчины. Ему было 44 года. Хозяин вагончика сейчас устанавливается. Предварительно известно, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В этот же день в 20.55 произошёл пожар в квартире на улице Дзержинского. В результате пожара сгорели вещи в комнате. А находящая внутри 72-летняя женщина получила ожоги рук и плеч II степени (30% тела), а также дыхательных путей. Пенсионерку отвезли в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
До приезда спасателей из дома эвакуировались 12 жителей подъезда. Проводится проверка.