Незаконная майнинговая ферма найдена в одном из кафе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Находка была сделана во время проведения рейда по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства, сообщает Накануне.RU в со ссылкой на городской УМВД.
Рейды проходили в микрорайоне Сортировочный. За вечер стражи порядка проверили 136 иностранцев, 27 из которых – нарушители. Выяснилось, что они находятся на территории России незаконно.
А в одном из кафе на улице Техническая полицейские нашли подключенную к энергосети майнинговую ферму. Она состояла из одного ноутбука и десяти устройств. Технику изъяли и начали проводить проверку.
Также стражи порядка зафиксировали попытку дачи взятки. 22-летний юноша пытался откупиться деньгами за не привлечение его к ответственности. Его отвезли в отделение.