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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Незаконная майнинговая ферма найдена в одном из кафе Екатеринбурга

24 февраля 2023, 06:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские нашли незаконную майнинговую ферму в одном из кафе. Ее обнаружили вечером 22 февраля.

Находка была сделана во время проведения рейда по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства, сообщает Накануне.RU в со ссылкой на городской УМВД.

Рейды проходили в микрорайоне Сортировочный. За вечер стражи порядка проверили 136 иностранцев, 27 из которых – нарушители. Выяснилось, что они находятся на территории России незаконно.

А в одном из кафе на улице Техническая полицейские нашли подключенную к энергосети майнинговую ферму. Она состояла из одного ноутбука и десяти устройств. Технику изъяли и начали проводить проверку.

Также стражи порядка зафиксировали попытку дачи взятки. 22-летний юноша пытался откупиться деньгами за не привлечение его к ответственности. Его отвезли в отделение.

Майнинговую ферму в гараже нашли в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Рейд#Мигранты#Фирма#Ноутбук#Полиция#Взятка#Новости УрФО#Криминал
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