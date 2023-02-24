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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Около парка Горького в Нижнем Тагиле замечена лиса

24 февраля 2023, 11:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местные жители рассказали о гуляющей лисе, которую они обнаружили около парка Горького на улице Кузнецкого.

Животное удалось снять на видео. Судя по кадрам, присланным в редакцию TagilCity.ru, лиса бегала по городу в вечернее время — после наступления темноты. Это произошло 23 февраля.

Мы выезжали с детской больницы и увидели лису, поехали за ней. Она направлено так в парк Горького бежала. Она нас только когда увидела, сиганула за забор, а потом вот спокойно бежала дальше в парк, — рассказала заметившая лису жительница Кристина.

На видео видно, как животное спешно передвигается вдоль дороги, невзирая на звуки проезжающих мимо машин. Судя по кадрам, у лисы довольно густая шесть. В момент прогулки дикого зверя по городу никого из людей рядом не оказалось.

Тут карьеры рядом. И лес рядом - Черемшанка. Думаю, она оттуда прибежала, — добавила тагильчанка.

Напомним, что это не первый случай обнаружения в Свердловской области гуляющей лисы. Спасатели предупреждают, что подходить близко к диким зверям опасно для здоровья и жизни. Их ни в коем случае нельзя гладить и кормить с рук.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Лиса#Животное#Лес#Дорога#Свободное время#Эксклюзив
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