Около парка Горького в Нижнем Тагиле замечена лиса

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Животное удалось снять на видео. Судя по кадрам, присланным в редакцию TagilCity.ru, лиса бегала по городу в вечернее время — после наступления темноты. Это произошло 23 февраля.
Мы выезжали с детской больницы и увидели лису, поехали за ней. Она направлено так в парк Горького бежала. Она нас только когда увидела, сиганула за забор, а потом вот спокойно бежала дальше в парк, — рассказала заметившая лису жительница Кристина.
На видео видно, как животное спешно передвигается вдоль дороги, невзирая на звуки проезжающих мимо машин. Судя по кадрам, у лисы довольно густая шесть. В момент прогулки дикого зверя по городу никого из людей рядом не оказалось.
Тут карьеры рядом. И лес рядом - Черемшанка. Думаю, она оттуда прибежала, — добавила тагильчанка.
Напомним, что это не первый случай обнаружения в Свердловской области гуляющей лисы. Спасатели предупреждают, что подходить близко к диким зверям опасно для здоровья и жизни. Их ни в коем случае нельзя гладить и кормить с рук.