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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Свердловский поселок останется без круглосуточной больницы

24 февраля 2023, 09:05
Фото: 1MI
В Свердловской области поселок рискует остаться без больницы, которая работала 24 часа. По этому поводу местные жители обратились к губернатору региона Евгению Куйвашеву.

Одна из обратившихся — пенсионерка Любовь Рыжкова. Она рассказала, что более 430 жителей поселка Малышево подписали ее петицию. Жители не желают закрытия круглосуточного медучреждения, так как в этом случае более 10 тысяч местных жителей, большая часть из которых — пенсионеры, не смогут получать необходимую медпомощь, пишет Е1.

Сегодня грозят закрыть и хирургическое отделение. У нас оставляют только дневной стационар. Не все пенсионеры могут добираться до больницы, чтобы пролечиться, вызывают такси, а это деньги, которых у нас не хватает. Город Асбест рядом в пятнадцати километрах, но он сам еле справляется со своим населением, — рассказала Любовь.

Также она отметила, что, как правило, записавшись к доктору, необходимо ждать приема около 2-3 недель.

В пресс-службе губернатора ответили, что в течение 30 дней ответят на письмо активистов. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова рассказала, что больницу действительно готовят к закрытию, а хирургическое отделение переводят в условия дневного стационара. 

Исполняющая обязанности главного врача Малышевской больницы Светлана Султанова рассказала, что с 1 марта жители поселка после 20:00 смогут либо обращаться в приемный покой Асбестовского стационара, либо вызывать скорую помощь. Машина будет приезжать также из Асбеста.

О закрытии речь не идет, это реорганизация, — добавила Светлана Султанова.

Она отметила, что реорганизация происходит из-за дефицита врачей. Открыть круглосуточную помощь в терапевтическом отделении больница сможет только по приказу Минздрава, но он не издавался.

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#Елена Озерова#Больница#Поселок#Пенсионеры#Происшествия#Новости УрФО
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