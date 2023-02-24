Свердловский поселок останется без круглосуточной больницы

Одна из обратившихся — пенсионерка Любовь Рыжкова. Она рассказала, что более 430 жителей поселка Малышево подписали ее петицию. Жители не желают закрытия круглосуточного медучреждения, так как в этом случае более 10 тысяч местных жителей, большая часть из которых — пенсионеры, не смогут получать необходимую медпомощь, пишет Е1.