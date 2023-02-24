Свердловский поселок останется без круглосуточной больницы

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Одна из обратившихся — пенсионерка Любовь Рыжкова. Она рассказала, что более 430 жителей поселка Малышево подписали ее петицию. Жители не желают закрытия круглосуточного медучреждения, так как в этом случае более 10 тысяч местных жителей, большая часть из которых — пенсионеры, не смогут получать необходимую медпомощь, пишет Е1.
Сегодня грозят закрыть и хирургическое отделение. У нас оставляют только дневной стационар. Не все пенсионеры могут добираться до больницы, чтобы пролечиться, вызывают такси, а это деньги, которых у нас не хватает. Город Асбест рядом в пятнадцати километрах, но он сам еле справляется со своим населением, — рассказала Любовь.
Также она отметила, что, как правило, записавшись к доктору, необходимо ждать приема около 2-3 недель.
В пресс-службе губернатора ответили, что в течение 30 дней ответят на письмо активистов. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова рассказала, что больницу действительно готовят к закрытию, а хирургическое отделение переводят в условия дневного стационара.
Исполняющая обязанности главного врача Малышевской больницы Светлана Султанова рассказала, что с 1 марта жители поселка после 20:00 смогут либо обращаться в приемный покой Асбестовского стационара, либо вызывать скорую помощь. Машина будет приезжать также из Асбеста.
О закрытии речь не идет, это реорганизация, — добавила Светлана Султанова.
Она отметила, что реорганизация происходит из-за дефицита врачей. Открыть круглосуточную помощь в терапевтическом отделении больница сможет только по приказу Минздрава, но он не издавался.