Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС

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Пять жалоб в Федеральную антимонопольную службу было подано в прошлом году из-за нарушений проведения торгов Министерством здравоохранения Свердловской области. Из-за чего три аукциона на общую сумму 380 млн рублей были отменены.
В документации на закупку 23 рентгенаппаратов на 170 млн рублей Минздрав указал дополнительные характеристики оборудования, что запрещает федеральный закон. По правилам закупок заказчик вправе указывать дополнительные свойства, но это правило не распространяется на радиоэлектронные товары, к которым относятся рентген-оборудование.
Жалобу в ФАС подала компания «Медград». Ведомство признало ее обоснованной, выдало Минздраву предписание и в итоге торги были отменены.
Сразу две жалобы поступили в антимонопольную службу на проведение торгов для закупки трех компьютерных томографов на сумму 207 млн рублей. По мнению заявителя ООО «Генезис-М», Минздрав внес в описание требуемого объекта закупки дополнительные характеристики, которым соответствует только одна модель томографа, а это не позволяет предложить альтернативу. Другая компания — ООО «ТД Гермес» — привела такие же доводы. ФАС приняла жалобы во внимание и после рассмотрения на основании предписания торги были отменены.
Еще одни торги были отменены при закупке вакцины от ротавирусной инфекции на 3 млн рублей. В жалобе ФАС компания «Фармалар Био» указала, что Минздрав прописал в документации характеристики определенной вакцины, при том, что на территории РФ зарегистрированы две товарные марки, одна из которых в два раз дешевле. Однако под описание в закупке подходила только одна с более высокой стоимостью.
Федеральная антимонопольная служба вынесла предписание и аукцион был отменен.
Жалобы в ФАС на проведение торгов при госзакупках сыпятся на Министерство здравоохранения Свердловской области от потенциальных поставщиков регулярно. В период с 2021 года, по данным «Спарк-Маркетинг», их было 42. В основном на крупные закупки медицинского оборудования, сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.
Минздрав Свердловской области обвиняют в завышении начальной минимальной цены и в том, что документация прописывается под конкретный товар или конкретного поставщика. Большую часть жалоб Федеральная монопольная служба отклонила, но в некоторых случаях ведомство ставит торги на «паузу», чтобы разобраться в ситуации.
Например, в 2021 году ведомство приостановило торги на закупку эндоскопической системы визуализации на сумму 204,7 млн рублей и ультразвуковой системы визуализации на сумму 346,9 млн рублей. Жалобы поступили сразу от нескольких компаний, которые посчитали, что цена контракта подтасована для создания преимущества определенным участникам.
После разбирательств ФАС отклонила жалобы и торги были проведены. Однако изначальная цена обоих закупок медоборудования снизилась более, чем вдвое: аппаратов УЗИ с 346,9 млн рублей до 147 млн рублей, аппаратов эндоскопии с 204,7 млн рублей до 88 млн рублей.
Пока ни одно надзорное ведомство не обратило пристального внимания на проблемные закупки свердловского Минздрава и кресло его главы остается за Андреем Карповым. Однако в соседней Челябинской области в прошлом году за махинации на тендерах на скамье подсудимых оказался высокопоставленный чиновник.
Заместитель главы челябинского Минздрава Александр Кузнецов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном группой лиц. По данным следствия, Кузнецов получал откаты на госзакупках. В апреле 2020 года он заключил несколько контрактов на сумму 141 млн рублей на поставку медицинского оборудования. Однако цена была завышена на 63 млн рублей. 3 февраля чиновнику вынесли приговор — шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор Кузнецов собирается обжаловать.