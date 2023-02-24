Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС

Еще одни торги были отменены при закупке вакцины от ротавирусной инфекции на 3 млн рублей. В жалобе ФАС компания «Фармалар Био» указала, что Минздрав прописал в документации характеристики определенной вакцины, при том, что на территории РФ зарегистрированы две товарные марки, одна из которых в два раз дешевле. Однако под описание в закупке подходила только одна с более высокой стоимостью.