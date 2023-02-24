В Екатеринбурге директор крупной компании отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей

Далее «внучка» перезвонила, спросив еще 800 тысяч рублей. Тогда дедушка побежал в банк и снял средства там. Когда у него потребовали еще три миллиона рублей, он понял, что его обманывают и обратился в полицию. В общей сложности он успел отдать аферистам 1 миллион 220 тысяч рублей. Злоумышленников уже ищут.