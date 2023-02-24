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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Екатеринбурге директор крупной компании отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей

24 февраля 2023, 09:34
В Екатеринбурге руководитель крупной теплоснабжающей фирмы попался на уловки мошенников и отдал им 1,2 миллиона рублей.

70-летнему мужчине во время работы позвонила девушка. Она представилась его внучкой и сказала, что попала в ДТП, поэтому ей срочно нужны деньги, сообщает пресс-служба МВД по Екатеринбургу.

Далее она пригласила к телефону лже-следователя, который сказал, что от дедушки требуется 900 тысяч рублей. Обманутый тут же вытащил из сейфа 420 тысяч рублей и побежал в аптеку за бинтами и перевязками. А после отдал деньги курьеру.

Далее «внучка» перезвонила, спросив еще 800 тысяч рублей. Тогда дедушка побежал в банк и снял средства там. Когда у него потребовали еще три миллиона рублей, он понял, что его обманывают и обратился в полицию. В общей сложности он успел отдать аферистам 1 миллион 220 тысяч рублей. Злоумышленников уже ищут.

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